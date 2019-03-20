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Исследование показало рост объема «свободных денег» у россиян в феврале 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Объем "свободных денег" у россиян в феврале возобновил рост и увеличился на 5,5% по сравнению с январем текущего года, до 23,2 тысячи рублей, говорится в исследовании холдинга "Ромир", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Индекс свободных денег "Ромира" — разница между доходами домохозяйства и тратами на необходимые товары и услуги. Средние доходы домохозяйств определяются на основе расчетов "Ромира" и Росстата, а оценка затрат производится на основе данных скан-панели домохозяйств холдинга. Она базируется на данных потребления 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах страны с населением более 10 тысяч человек.
Холдинг ранее указывал, что в январе объем "свободных денег" россиян уменьшился по сравнению с декабрем (когда значение составляло 36,1 тысячи рублей) на 40% и составил 21,7 тысячи рублей. Показатели были уточнены: по новым оценкам, объем "свободных денег" в декабре составил 36,4 тысячи рублей, в январе — 22 тысячи рублей.
"В феврале индекс "свободных денег" начал свое восстановление после январского провала. По итогам последнего зимнего месяца объем "свободных" средств в среднестатистической российской семье составил 23,2 тысячи рублей, что на 5,5% больше, чем в январе", — говорится в новом исследовании "Ромира".
По сравнению с февралем 2018 года индекс вырос на 8,9%. Среднегодовое значение индекса "свободных денег" с учетом данных февраля составило 22,6 тысячи рублей. По словам президента исследовательского холдинга Андрея Милехина, которого цитирует "Ромир", рост объемов "свободных денег" у россиян в феврале может объясняться несколькими факторами.
"Во-первых, январское значение индекса можно считать так называемой низкой базой. Из-за длительных праздников и каникул россияне интенсивно потратились на товары повседневного спроса, что уменьшило объем средств для других расходов", — указал Милехин. Кроме того, продолжил он, февраль короче января на три дня: меньшая величина повседневных расходов "высвобождает" некоторые средства и переводит их в раздел "свободных".
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