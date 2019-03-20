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Сбербанк запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки 

Rambler News Service + ещё 4 48 минут назад
Фото: РИА Новости
Сбербанк летом запустит услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa, следует из сообщения кредитной организации.
«Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре», — отмечается в сообщении.
Банк сообщает, что при безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом.
«Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 руб. за одну операцию», — указывается в сообщении.
Сбербанк добавляет, что тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.
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Комментарии
Личный счет , Компании , Visa , Сбербанк России
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