Сбербанк запустит услугу снятия наличных в кассе магазина при безналичной оплате покупки

Сбербанк летом запустит услугу снятия наличных денежных средств при оплате в магазинах банковской картой Mastercard или Visa , следует из сообщения кредитной организации.

«Услуга появится в торговых точках малого и среднего бизнеса в июле 2019 года и ко времени запуска будет доступна также держателям сторонних карт Visa. Крупный торговый бизнес сможет внедрить у себя такой сервис в сентябре», — отмечается в сообщении.

Банк сообщает, что при безналичной оплате покупки на кассе магазина кассир будет вводить общую сумму с учетом снятия наличности, после чего клиент будет лишь подтверждать операцию ПИН-кодом.

«Общая сумма будет одобрена в рамках одной операции и списана с карты клиента, т. е. клиент будет подтверждать операцию на сумму покупки и на сумму выдачи в совокупности единовременно. Получить наличными можно будет до 5000 руб. за одну операцию», — указывается в сообщении.

Сбербанк добавляет, что тарификация услуги в настоящий момент обсуждается.