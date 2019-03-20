Вечная тоска: названы самые одинокие россияне

Бедные россияне чаще чувствуют себя одинокими по сравнению с теми, кто считает свои доходы высокими или средними. Таковы данные опроса Росстата . Выяснилось, что 47% опрошенных, имеющих низкий заработок, испытывают чувство одиночества, при этом 20% из них — очень часто. Россия занимает 68-е место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира. По сравнению с предыдущим годом страна потеряла девять позиций.

Россияне с низким уровнем дохода чаще всего испытывают чувство одиночества. Таковы данные опроса Росстата, передает НСН. Участники исследования самостоятельно определяли свой доход — низкий, высокий или средний. При этом 47% россиян, назвавших свои заработки небольшими, пожаловались на одиночество. Пятая часть людей призналась, что испытывает это чувство очень часто.

Тем временем лишь 16,7% граждан РФ, имеющих высокие доходы, страдают от одиночества. Россияне со средними доходами чувствуют себя одинокими в 23,8% случаев.

Опрос показал, что мужская часть населения испытывает чувство одиночества значительно реже, по сравнению с женской. У мужчин этот показатель составил 18,3%, а у женщин 30,2%. Авторы исследования отмечают, что доля респондентов, чувствующих себя одинокими, увеличивается с возрастом. Среди участников опроса младше 30 лет таких оказалось 18,1%. У тех, что старше 50 лет. показатель увеличился до 25,6%, а у респондентов старше 60 лет он составил 37,5%.

В Росстате также заявили, что большинство россиян, имеющих средние и низкие доходы, беспокоит неопределенность будущего — 61,7 и 70,3% соответственно. Среди респондентов с высокими доходами таких оказалось лишь 39,3%. Еще более 20% из них заявили, что будущее скорее их не тревожит, а порядка 35% отметили, что неопределенным свое будущее не считают.

Авторы опроса подчеркивают, что работники бюджетного, внебюджетного секторов, собственники бизнеса, индивидуальные предприниматели и безработные в равной степени подвержены беспокойству из-за неопределенности будущего. При этом с возрастом тревога усиливается.

Россия занимает 68-е место в ежегодном рейтинге самых счастливых стран мира (World Happiness), который составляется в ООН . В топе страна оказалась между Пакистаном и Филиппинами. По сравнению с предыдущим годом РФ потеряла девять позиций.

Отметим, что в феврале 2018 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила перенять опыт Великобритании и создать министерство одиночества, которое займется помощью пожилым людям.

«Надо использовать все возможные форматы, чтобы люди пожилого поколения не чувствовали себя одинокими. В Великобритании даже министерство одиночества создали Пожилые люди требуют повседневного внимания», — поясняла Матвиенко.

Она также предлагала создать в России министерство счастья, которое ранее было создано в Объединенных Арабских Эмиратах для «удовлетворения стремлений и амбиций народа страны». Тем не менее инициатива не нашла продолжения.

Спустя две недели после призыва Матвиенко организовать в России министерство одиночества ВЦИОМ опубликовал опрос, из которого стало известно, что большинство россиян (93%) не ощущают себя одинокими людьми.

«Еще 62% опрошенных не ведом страх одиночества как таковой. Однако минуты дурного настроения знакомы многим, и лучшим средством прогнать тоску для наших сограждан является общение с родными и близкими (44%), также помогают фильмы, книги, компьютерные игры (28%), любимое хобби (20%)», — следовало из результатов исследования.

Респонденты также отметили, что среди их окружения стало больше одиноких людей — такое мнение выразили 41% россиян. Лишь 15% заявили, что их число уменьшилось. Пожилые люди, отмечалось в опросе, подвержены одиночеству чаще, по сравнению с молодежью — 71% против 32%.

Основным фактором, влияющим на позитивное отношение к жизни, является наличие близких людей: 65% респондентов уверены, что без семьи и детей они бы чувствовали себя одинокими.

Кроме того, 34% россиян считают одинокими людей, которые злоупотребляют виртуальным общением. Однако аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев убежден: частое использование смартфона нельзя называть признаком одиночества. «Если мы видим, что человек один и ни с кем не разговаривает, а смотрит в телефон, мы часто записываем его в категорию „одинокий“. И крупно ошибаемся. Встреченный нами „одинокий“ человек может общаться через интернет каждый час с десятками своих друзей, даже находящихся в других городах или на других континентах. Интернет не разрушает „живое общение“. Интернет помогает, когда этого общения почему-то нет», — пояснил эксперт.

Примечательно, что в августе 2018 года во время обсуждения вопроса пенсионного законодательства зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко заявил, что одиночество является главной угрозой для долголетия мужчин. Оно якобы сокращает их жизни на почти 10 лет. Решать эту проблему, по мнению депутата, должно министерство культуры , которое «отвечает за формирование семейных ценностей».

«Самым большим риском сокращения продолжительности жизни человека является холостяцкая жизнь мужчины: 3,5 тыс. суток недожития — это девять лет и семь месяцев. Женщины, куда вы смотрите?», — заявил Онищенко.

О том, что одиночество влияет на продолжительность жизни не меньше хронических заболеваний, неоднократно заявляли и британские медики. Как пишет газета The Guardian , ссылаясь на данные медсообщества, в Великобритании от одиночества страдает порядка миллиона человек. В зону риска в первую очередь входят пожилые люди, лишившиеся супругов. Им не хватает общения, поэтому зачастую они обращаются к врачам, чтобы просто поговорить с ними.