Росстат займется доходами россиян

Росстат запустил реформу экономической статистики, анонсированную в конце 2018 года. И начать решил с реальных доходов россиян. С апреля ведомство перестанет публиковать ежемесячные данные по этому показателю — их заменят квартальные отчеты. На этой же квартальной основе пересчитают статистику за последние шесть лет (начиная с 2013 года), из которых, согласно прежним оценкам, пять лет подряд население неуклонно беднело.

По информации сайта Profinance.ru, усомниться в достоверности подсчетов многих экономистов заставил тот факт, что стабильное ухудшение материального положения граждан происходит на фоне роста розничных продаж. Правда, сами представители сферы торговли полны пессимизма. Так, по данным ВШЭ , в последнем квартале прошлого года почти треть компаний (28%) зафиксировали снижение продаж и лишь 17% смогли их нарастить.

По этому показателю рынок приблизился к худшим значениям начала 2017 года (тогда увеличение выручки отмечали 15%, падение — 30%) и едва не повторил «провал» кризисного 2015-го. И главной причиной более половины ритейлеров назвали как раз недостаточный спрос. Не спасли даже «черная пятница» и традиционный предновогодний ажиотаж. Кстати, «черная пятница» пришла из онлайна, и новая методология расчета от Росстата будет учитывать продажи в интернете, а также в мелких розничных сетях.

«Радикального» изменения в динамике реальных доходов новая методология не принесет, заверили руководители Росстата. Сейчас при расчете этого показателя многих данных просто нет, и делается, по сути, прогноз, пояснили они.

Объективная необходимость

Статистическая методология действительно должна следовать за экономическим развитием и адаптироваться к постоянно меняющимся условиям, признают эксперты, опрошенные «Ридусом»

«Это позволяет любым пользователям такой информации, в том числе инвесторам, делать более обоснованные и корректные выводы о текущем состоянии и составлять прогнозы», — поясняет профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов.

Текущий принцип расчета располагаемых доходов Росстат ввел еще в 1996 году, и с тех пор он претерпел только одно косметическое обновление. Полный анализ можно дать только после предоставления новых стандартов расчётной модели, однако в любом случае можно говорить о том, что методика конца ХХ века сейчас обладает рядом недочётов, отмечает главный стратег УНИВЕР Капитал Дмитрий Александров

«Динамика розничных продаж за счёт онлайн-покупок при том высоком уровне проникновения интернет-сервисов, который есть в России, оказывает очень серьёзное воздействие на совокупные показатели реальных расходов и потребительской активности. При этом финансироваться они могут и за счёт кредитования, и за счёт роста серого сектора экономики, и за счёт продажи валютных накоплений, которые микшируются динамикой инвестиционной активности, и иными факторами», — говорит он.

Пляски вокруг алтаря

Главное, чтобы статистическая реформа не имела тенденциозный характер, когда во главу угла ставится «достижение» определенных показателей, предупреждает Ордов. Текущая статистика по снижению доходов не противоречит другим индикаторам, напоминает он. Например, данным по увеличению бедных и результатам социологических опросов, согласно которым россияне, особенно в регионах, действительно чувствуют себя заметно хуже, и уровень оптимизма у них снижается.

Рост кредитования физических лиц тоже говорит о недостатке собственных средств. При этом значительная доля новых займов берется на погашение старых.

«Важно не положить всю эту накопленную статистику на алтарь сиюминутного желания изменить конкретный показатель за конкретный год», — добавляет эксперт.

Поводов для таких опасений уже более чем достаточно. Не успела схлынуть волна обсуждений, вызванная кардинальным пересмотром показателя экономического роста в 2018 году, как Росстат дал новый повод для жарких дискуссий и сомнений.

Буквально на днях ведомство поведало о резком ускорении промышленного производства в феврале: оно выросло на 4,1%. Последний раз такой скачок был зафиксирован в мае 2017 года. Экспертам столь резкий переход от бума к стагнации без видимых на то оснований кажется весьма неправдоподобным.

При переходе от ежемесячных данных к квартальным уличать Росстат в манипулировании определенными цифрами станет сложнее, отмечает Ордов. В то же время он выражает надежду, что никто не захочет окончательно разменивать и без того изрядно подмоченную репутацию Росстата на сомнительные текущие показатели.

Ведь глупо думать, что статистикой можно изменить реальность. И как ни крути цифрами, правда все равно рано или поздно всплывет.

В лучшем случае — остановка

Объективных причин для роста реальных доходов россиян сейчас не видно. По мнению эксперта, увеличение НДС прокатилось по экономике пока только первой волной. Некоторые товары включают в себя сырье и материалы, которые тоже подорожали, просто цены на конечную продукцию поднимутся немного позже в зависимости от длительности производственного цикла. Так что затраты домохозяйств еще возрастут.

А вот увеличение доходов не столь очевидно. Прогнозы по росту ВВП в текущем году на уровне 1,5−1,8% и постоянная угроза новых санкций точно не способствуют улучшению материального положения россиян. Единственный повод для относительного оптимизма — высокая занятость. Теоретически даже незначительное увеличение экономической активности в условиях дефицита рабочей силы приводит к росту зарплат. Но и здесь статистика лукавит.

Не секрет, что в России низкий уровень безработицы зачастую обеспечивается как раз сохранением рабочих мест при урезании зарплат. И опросы компаний, которые проводили рекрутинговые агентства накануне нового года, показали, что большинство работодателей не планируют повышать денежное довольствие своих сотрудников. Так что на практике даже высокая занятость не позволяет надеяться на то, что у страны имеются какие-то резервы, позволяющие в краткосрочном периоде выйти на повышение доходов.

Утешает лишь эффект низкой базы. Бесконечно падать невозможно, отмечает Ордов. И есть надежда, что в этом году снижение реальных доходов, наконец, остановится. Но ростом не сменится.