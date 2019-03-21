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Россияне стали чаще брать кредитные карты 

Деловая газета «Взгляд» 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Россияне в феврале 2019 года взяли 875,1 тыс. кредитных карт, что на 16,5% больше, чем в феврале 2018 года, сообщает Национальное бюро кредитных историй.
В феврале 2019 года чаще всего кредитные карты брали жители Москвы (56,5 тыс. штук), Московской области (44,4 тыс. штук) и Краснодарского края (33,8 тыс. штук). Санкт-Петербург занял четвертую строчку с показателем 30,3 тыс., сообщает «Экономика сегодня».
Также в некоторых регионах аналитики зафиксировали резкий рост выдачи новых кредитных карт. Так, в Удмуртской республике рост составил 27,8%, Тюменской (без ХМАО и ЯНАО) — 27,4%, а Саратовской — 27,4%. Четвертую позицию заняла Москва с показателем +26,8%.
Наименьший рост выдачи новых кредитных карт был отмечен в Омской (+3,1%), Новосибирской (+7,1%) и Московской (+8,8%) областях. Аналитики уточнили, что лидеры и аутсайдеры рейтинга взяты только из 30 регионов-лидеров по объемам выдачи подобных кредитов.
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