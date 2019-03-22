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Уровень бедности среди россиян обновил минимум за пять лет 

Ura.Ru + ещё 8 35 минут назад
Росстат зафиксировал по итогам 2018 года снижение уровня бедности до 12,9%. Как следует из опубликованных данных, это самый низкий показатель с 2014 года.
«Год к году наблюдается некоторое снижение бедности — на 0,3% процентных пункта, до 12,9% населения», — передает телеканал 360. По информации Росстата в 2018 году доходы ниже прожиточного минимума имели 18,9 млн россиян — на 0,4 млн человек меньше, чем в 2017 году.
Сокращение уровня бедности по итогам 2018 года связано с электоральным годом, уточняет «Царьград». Перед выборами президента 2018 года прошла индексация зарплат наиболее низкооплачиваемых работников госсектора, что позволило снизить числа бедных.
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Личный счет , Видео , Росстат , Царьград ТВ , Телеканал "360° Подмосковье"
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