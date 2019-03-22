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В Костроме чиновницу подозревают в краже бюджетных миллионов 

k1news.ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: ТАСС/ Руслан Шамуков
Костромская чиновница растратила бюджетные миллионы и превысила должностные полномочия, сообщает Генеральная прокуратура РФ, со ссылкой на региональное подразделение ведомства.
Как, сообщили некоторые источники, скандал завертелся вокруг здания детской футбольной школы в Давыдовском микрорайоне Костромы. Как считают следователи, чиновница подписала акт приемки якобы выполненных работ, при том, что подрядчик не заложил в основание объекта и кирпичика.
Кроме этого, женщина проявила невиданную щедрость — она распорядилась, чтобы недобросовестному застройщику передали аванс в сумме 52 миллионов рублей. В результате, в установленный контрактом срок (он пришелся на конец декабря 2017 года) объект построен и сдан в эксплуатацию не был.
Впрочем, эта история закончилась не так плохо — школу достроили, а женщину обвинили в «превышении должностных полномочий» по статье 286 УК РФ.
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Личный счет , Генпрокуратура РФ
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