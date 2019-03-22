В Костроме чиновницу подозревают в краже бюджетных миллионов

Костромская чиновница растратила бюджетные миллионы и превысила должностные полномочия, сообщает Генеральная прокуратура РФ , со ссылкой на региональное подразделение ведомства.

Как, сообщили некоторые источники, скандал завертелся вокруг здания детской футбольной школы в Давыдовском микрорайоне Костромы. Как считают следователи, чиновница подписала акт приемки якобы выполненных работ, при том, что подрядчик не заложил в основание объекта и кирпичика.

Кроме этого, женщина проявила невиданную щедрость — она распорядилась, чтобы недобросовестному застройщику передали аванс в сумме 52 миллионов рублей. В результате, в установленный контрактом срок (он пришелся на конец декабря 2017 года) объект построен и сдан в эксплуатацию не был.

Впрочем, эта история закончилась не так плохо — школу достроили, а женщину обвинили в «превышении должностных полномочий» по статье 286 УК РФ.