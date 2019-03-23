Поверили на слово

Деятельность нотариусов в России окутана массой слухов и легенд. Нередко можно услышать, что «нотариальная мафия» нагло обдирает население и не несет за это никакой ответственности. Действительно, без нотариусов не обходится практически ни одна юридическая процедура в нашей стране, а их услуги недешевы. Многие граждане даже не понимают, за что именно они платят, почему столько и какие гарантии получают в обмен на свои деньги. Хотя знание законов не всегда гарантирует справедливость, оно значительно облегчает ее поиски. Препарирование российского нотариата — в материале «Ленты.ру»

Навыдумывали

Нотариус — специально уполномоченное государством должностное лицо, которое выступает в качестве независимого беспристрастного свидетеля, фиксирующего договоренность между двумя сторонами. Это и определяет смысл существования этой профессии — предотвращение каких-либо дополнительных споров относительно наличия или отсутствия фактов, прав и обязанностей. Исторически нотариат является составной частью правовой системы любой страны. Далекими предшественниками нотариусов можно считать писарей древнейших цивилизаций, в частности — Древнего Рима. Главной предпосылкой возникновения и развития нотариата было существование письменности и развитых товарно-денежных отношений.

Начало становления нотариата в России относят к периоду крещения Руси, то есть к X-XI векам. А к XVI веку в нашем государстве уже сформировалось особое профессиональное сословие писцов (площадные подьячие), которые за вознаграждение фиксировали факт совершения сделки. В 1866 году император Александр II подписал «Положение о нотариальной части», которым впервые в истории России нотариат был выделен в отдельный правовой институт. К концу XIX века правом совершения нотариальных действий обладали: городовые и биржевые нотариусы, специализированные маклеры, магистраты, таможенные чиновники, ратуши, думы , становые приставы и торговые словесные суды.

После революции 1917 года нотариат в том виде, в котором он существовал до этого, наряду с другими юрисдикционными органами, был упразднен. При местных Советах рабочих, крестьянских, солдатских и казачьих депутатов создавались нотариальные отделы, возглавляемые народными нотариусами, которые позднее преобразовывались в нотариальные столы. В 1922 году было принято «Положение о государственном нотариате», согласно которому он получил статус государственного учреждения в составе системы органов советской юстиции. К 1973 году свод накопившихся за время существования СССР положений сформировался в единый общесоюзный закон «О государственном нотариате».

Ни рыба ни мясо

После развала Советского Союза и в связи с переходом к рыночной экономике, многообразием форм собственности и развитием предпринимательства возникла необходимость реформирования нотариата. Новым этапом в истории стали принятые 11 февраля 1993 года Верховным Советом РФ «Основы законодательства Российской Федерации о нотариате». В документе зафиксировано, что основная цель нотариата — защита интересов граждан и организаций. «Основы» делят всех нотариусов на частных и государственных. Причем при совершении нотариальных действий и те, и другие обладают равными правами и несут одинаковые обязанности.

Отличие состоит в том, что деятельность частных нотариусов основана на самоокупаемости и самофинансировании, а также на личной имущественной ответственности за совершаемые нотариальные действия. Но и работают они за прибыль, а не за зарплату. Работу же государственных нотариусов организует министерство юстиции . Это означает, что государство должно обеспечить нотариусов помещениями для работы персонала, хранения архива, приема граждан, необходимым оборудованием и расходными материалами, а также оплачивать текущие расходы, платить зарплату и нести полную ответственность за их действия.

Со временем частный нотариат завоевал ключевые позиции не только в крупных российских городах, но даже в аграрных регионах. Вопреки распространенному мнению, по закону нотариус, ведущий частную практику, не является предпринимателем. Хотя в реальности их деятельность мало чем отличается от предпринимательской. Частный нотариус имеет право нанимать сотрудников, может открывать расчетные и валютные счета в банках, распоряжаться полученными доходами, имеет особый налоговый статус. Считается, что целью и миссией нотариуса никак не может быть исключительно извлечение прибыли. На деле же часто оказывается наоборот, и нотариусы изыскивают различные способы нажиться на своих клиентах.

Вперед ногами

Кто хоть раз бывал в нотариальной конторе, наверняка задумывался о том, как хорошо быть нотариусом. Работа непыльная: сидеть и за немаленькие деньги штамповать бумажки. При этом в большинстве случаев этим занимается даже не сам нотариус, а его помощники или исполняющие обязанности, а чем занимается он сам — загадка. Зато профессии нотариуса присуща семейная преемственность. Например, нотариальная контора на Таганке раньше принадлежала Ефимову Виктору Ивановичу, а теперь — Ефимовой Елене Викторовне

В небольшом помещении копошится толпа в ожидании своего номера. «Да их оттуда только вперед ногами выносят. Конечно, такие деньги. Вот с меня за доверенность только 1800 рублей содрали», — жалуется пожилая клиентка нотариальной конторы. Новый номер на табло — и та же история: оформление доверенности. Все манипуляции занимают у секретаря минут семь, после чего она отдает документ на проверку и предлагает девушке расписаться в тяжеленной амбарной книге. За так называемые «услуги правового и технического характера» клиентке придется отдать 1800 рублей, как и говорила женщина в очереди.

Девушка удивлена, ведь госпошлина за удостоверение доверенности составляет всего 200 рублей. Остальная сумма — это стоимость проекта доверенности. На вопрос, можно ли принести свой распечатанный текст доверенности и заплатить почти в десять раз меньше, секретарь замялась и сообщила, что у них такой вариант не предусмотрен. Клиентка спорить не стала и покорно заплатила озвученную сумму, хотя навязывание нотариусом собственных услуг по составлению доверенностей, договоров или иных документов — незаконно.

В 2018 году Верховный суд (ВС) несколько раз разъяснял, что нотариус не может навязывать эти услуги, что платить за дополнительные консультации и копии не нужно. Поводом стало обращение жителя Чебоксар, с которого потребовали 11 тысяч рублей за допуслуги, хотя установленная госпошлина за свидетельства, которые ему нужно было оформить, не превышала 500 рублей.

Дело в итоге дошло до ВС, который встал на сторону гражданина, хотя нижестоящие суды выносили решения в пользу нотариуса. Таким образом ВС подтвердил, что можно прийти к нотариусу со своим текстом договора и заплатить как минимум в три раза меньше. Когда нотариусы говорят, что правовые и технические услуги — это неотъемлемая часть нотариальных действий, они вводят клиентов в заблуждение. Клиенту не могут отказать в обслуживании и не выдать документ только потому, что он не заплатил деньги за навязанные ему услуги.

Пошли в отказ

Все причины, по которым нотариус может официально отказать клиенту, перечислены в статье 48 основ нотариата. Например, в том случае, если нотариуса просят оформить незаконную сделку, если представленные документы не соответствуют требованиям законодательства или если у участника сделки проблемы с дееспособностью. Отказ должен быть письменным, в виде постановления с объяснением причин и ссылками на законы. C этим документом можно жаловаться в нотариальную палату или идти в суд за компенсацией. Здесь важно соблюсти сроки подачи жалобы: не позднее десяти дней с той даты, когда заявителю стало известно об отказе в совершении нотариального действия или о совершении нотариального действия с теми или иными нарушениями.

Конечно, по каждому вопросу в суд не набегаешься, особенно когда документ нужен срочно, поэтому стоит проработать вопрос заранее. В большинстве случаев это позволит сэкономить и время, и деньги. Нередко бывает так, что человек обращается к нотариусу в ситуациях, когда без него можно вполне обойтись. Например, продать долю жилплощади без нотариуса нельзя, а вот подарить квартиру — запросто. Заключить договор купли-продажи тоже можно без участия нотариуса. Однако здесь следует помнить, что в сделках с недвижимостью, как правило, гораздо больше рискует покупатель, а не продавец. Поэтому в том случае, если покупатель квартиры хочет заверить договор, он желает обезопасить именно себя, а значит, может заплатить за нотариальные услуги сам.

Плата за обязательные и необязательные нотариальные действия называется по-разному. В первом случае — это госпошлина, во втором — нотариальный тариф. Здесь нередко возникает путаница: кто-то считает, что госпошлина и нотариальный тариф — одно и то же, а кто-то, наоборот, считает, что должен уплатить сразу и госпошлину, и нотариальный тариф. Все виды госпошлин перечислены в Налоговом кодексе. Они одинаковы для всех нотариусов во всех регионах. Нотариальные тарифы отражены в основах нотариата. Соответственно, уточнить размер госпошлин и тарифов можно заранее, что также может уберечь от переплат.

Заговорили зубы

Цены на услуги правового и технического характера тоже не берутся с потолка — их устанавливает региональная нотариальная палата. Стоимость зависит от размера прожиточного минимума в регионе и ряда других факторов. Например, дополнительные услуги за соглашение о разделе имущества в Москве оцениваются минимум в восемь тысяч рублей, в Туле — в шесть тысяч рублей, а в Дагестане — в две тысячи рублей. Так, можно заранее посчитать, сколько придется заплатить за ту или иную услугу и решить, не будет ли дешевле сделать большую часть работы самому, — все зависит от конкретного случая.

Если речь идет о доверенности, ее легко можно составить самостоятельно, а в том, что касается, например, завещания или сделки по продаже доли в квартире, велик риск ошибиться в формулировке. В таких случаях можно сравнить, что дешевле: оформить документ у нотариуса или обратиться за помощью к юристу. С другой стороны, прежде чем ставить свою подпись, нотариус обязан проверить правильность составления документов. Если он пытается стрясти за это деньги как за дополнительную услугу — это неправомерно. Разъяснять права и обязанности, консультировать, проверять документы, защищать интересы гражданина — это часть нотариального действия, а не дополнительная услуга. Деньги сверху за это не берутся.

В 2019 году в основы нотариата были внесены некоторые изменения, которые могут ввести людей в заблуждение. В документе появилось сразу три абзаца про дополнительные услуги, которых раньше не было. Из них следует, что оказанные услуги правового и технического характера должны оплачиваться. Впрочем, там не написано, что эти услуги обязательны, что они могут навязываться и что нужно платить за консультации, о которых клиент не просил. Поэтому, если нотариус говорит, что с 1 февраля 2019 года все обязаны платить за допуслуги, ему следует возразить: если бы эти услуги хотели сделать обязательными, так бы и написали.

Также в числе нововведений — возможность бесплатно через нотариуса передать в Росреестр документы для регистрации права собственности на недвижимость. Это еще один способ сэкономить, поскольку раньше эта услуга стоила тысячу рублей. Правда, это возможно при условии, что документы оформлялись нотариально. Просто прийти к нотариусу и попросить отправить бесплатно документы в Росреестр не получится.

Призвали к ответу

Нотариус не только обладает широкими полномочиями, но и отвечает за свои действия. Он никогда не станет сознательно подписывать документы, составленные с ошибками, поскольку по закону нотариус несет полную имущественную ответственность за свою профессиональную деятельность. В случае совершения ошибки он гарантирует гражданину стопроцентное возмещение ущерба. Это многоступенчатая система гарантий, которая складывается из индивидуального страхования профессиональной ответственности нотариуса, коллективной страховки нотариальной палаты региона, членом которой он является, его личного имущества, а также средств созданного Федеральной нотариальной палатой компенсационного фонда.

Конечно, в случае чего вину нотариальной конторы придется доказывать в судебном порядке. Хотя это долго и нудно, в практике достаточно примеров судебных решений не в пользу нотариуса. Была история, когда помощница нотариуса по ошибке завела два разных наследственных дела на одну и ту же квартиру. По второму делу было благополучно выдано свидетельство о наследстве. Однако по закону квартира должна была отойти другим наследникам — тем, которые проходили по забытому первому делу. В итоге суд обязал нотариуса выплатить законному наследнику полную кадастровую стоимость этой квартиры.

В то же время вина нотариуса далеко не всегда очевидна. Если он ошибся в фамилии или номере банковского счета — тут более-менее понятно, а вот что делать, если участник сделки оказался, например, недееспособным, — неясно. По закону нотариус проверяет дееспособность участников сделки и вообще всех, кто к нему обращается. Но у него нет таких инструментов и полномочий, чтобы квалифицированно подтвердить дееспособность продавца. Если нотариус заверяет договор купли-продажи, это не значит, что он подтверждает психическое здоровье человека. Это всего лишь означает, что у него нет сомнений в психическом здоровье. В судебной практике есть истории, когда нотариус подтвердил дееспособность, а экспертиза ее опровергла.

В качестве примера можно привести случай, когда после смерти владельца квартиры его дочь узнала о существовании завещания, по которому недвижимость перешла дальним родственникам отца, а не ей. Сомнений в дееспособности завещателя у нотариуса на момент составления завещания не было. Это подтвердили и свидетели: они общались с ним и никаких странностей в поведении не замечали. Тем не менее дочь обратилась в суд и выиграла. Посмертная экспертиза показала, что у владельца квартиры за три года до составления завещания был инсульт. Составляя завещание, он мог не понимать, что делает, хотя внешне это и не проявлялось.

Начеку

Несмотря на то что нотариус обладает особыми полномочиями, полностью снять все риски, сопряженные со сделками, он не может. Если что-то пойдет не так, без квартиры и денег останется покупатель, а не нотариус. В случае сделок с недвижимостью дополнительно обезопасить себя поможет такой инструмент, как титульное страхование — это страхование риска утраты права собственности на квартиру, дом или земельный участок. Если суд признает договор купли-продажи жилья недействительным, а покупатель докажет свою добросовестность, страховая компания выплатит ему страховое возмещение.

Однако простую человеческую бдительность не нужно терять в любом случае. Судебная практика накопила очень мало случаев рассмотрения жалоб на нотариусов. За 2018 год в одну из крупнейших страховых компаний поступило не более 40 заявлений. По некоторым компенсации уже выплачены, где-то еще идут разбирательства. Чаще всего компенсации выплачивались в Москве — семь страховых случаев. В Курске, Перми, Саранске, Чебоксарах, Иванове и Майкопе заявлено по два случая. Такая скромная статистика объясняется несколькими факторами.

Во-первых, собрать доказательства против нотариусов трудно, и в суде проходят лишь дела, имеющие серьезную доказательную базу. Нотариусы позиционируются как одни из самых подготовленных юристов. Считается, что эти люди подходят к своей работе тщательно, и найти ошибки в их работе сложно, ведь цена промаха слишком высока.

Во-вторых, особый правовой статус нотариусов развязывает им руки, что дает повод злоупотреблять своим положением. Этим же объясняется нежелание многих граждан затевать споры с нотариусами. Кажется, что проще заплатить или закрыть глаза на ошибку, нежели потратить уйму времени на судебную тяжбу — и еще не факт, что удастся добиться справедливости.