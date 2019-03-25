Когда регионы пересчитают пенсии? 

В мае регионы начнут использовать новый механизм начисления пенсий сверх прожиточного минимума. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 27 марта.
В законодательстве установлено, что ни один пенсионер не может получать пенсию ниже прожиточного минимума. Чтобы довести их до нужного уровня, устанавливаются доплаты из регионального и федерального бюджета. По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, получилось так, что при индексации пенсий с 1 января 2019 года у многих граждан выросла пенсия, и при этом сократился размер доплаты, доводящий выплату до прожиточного минимума. «В итоге люди не почувствовали никакого улучшения, никакого роста пенсий, на который они рассчитывали после принятия закона об изменении параметров пенсионной системы», — сказал Исаев.
Чтобы исправить ситуацию, по поручению Президента был разработан закон, предусматривающий, что сначала выплаты малообеспеченным пенсионерам будут доводить до прожиточного минимума, а затем увеличивать в соответствии с изменениями пенсионной системы. Закон был принят в третьем чтении на пленарном заседании Госдумы 21 марта. «Цель закона — поддержать пожилых людей, которые, например, были инвалидами с детства, либо занимались уходом за детьми и не выработали стаж, или работали там, где была очень маленькая зарплата, — сказал спикер Госдумы Вячеслав Володин, комментируя документ. Он подчеркнул, что перерасчёт коснётся пенсий, начисленных с 1 января 2019 года: люди получат и доплаты в полном объёме, и пенсию, которая с начала года проиндексирована на 7%. Писать заявление или собираться справки гражданам не потребуется, перерасчёт произведут автоматически.