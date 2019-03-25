Когда регионы пересчитают пенсии?

В мае регионы начнут использовать новый механизм начисления пенсий сверх прожиточного минимума. Соответствующий закон Совет Федерации планирует рассмотреть на пленарном заседании 27 марта.

В законодательстве установлено, что ни один пенсионер не может получать пенсию ниже прожиточного минимума. Чтобы довести их до нужного уровня, устанавливаются доплаты из регионального и федерального бюджета. По словам первого замруководителя фракции «Единая Россия» Андрея Исаева, получилось так, что при индексации пенсий с 1 января 2019 года у многих граждан выросла пенсия, и при этом сократился размер доплаты, доводящий выплату до прожиточного минимума. «В итоге люди не почувствовали никакого улучшения, никакого роста пенсий, на который они рассчитывали после принятия закона об изменении параметров пенсионной системы», — сказал Исаев.