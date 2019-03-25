Названы регионы с самой доступной ипотекой

Регионы российского севера стали лидерами по доступности ипотеки. Общий объем договоров на приобретение жилья, заключенных в РФ в 2018 году, достиг 1,5 миллиона. Средняя процентная ставка по ипотечному кредиту составила 9,6%, что ниже на 1% чем в 2017 году, средний размер кредита составлял 2,17 миллиона рублей.

Возглавляют рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, 68,2% жителей которого могут приобрети в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества, Магаданская область (61,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ (55,9%), а также Ненецкий автономный округ (51,9%) и Мурманская область (44,9%).

«Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье», — считают эксперты.

При этом, согласно исследованию, жители российского севера часто приобретают жилье в других регионах для детей или для проживания там после выхода на пенсию.

Аутсайдерами рейтинга стали северокавказские регионы — Чечня, где 7,8% семей приобретают квартиру в ипотеку, Ингушетия (8%), Дагестан (10,3%), а также Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%).

По мнению экспертов, в ближайшие годы цены на недвижимость будут расти в среднем на 5 — 7% в год, а ставки по ипотеке снижаться до 8,5%, пишет РИА Новости