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Названы регионы с самой доступной ипотекой 

РИА «ФедералПресс» + ещё 9 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Регионы российского севера стали лидерами по доступности ипотеки. Общий объем договоров на приобретение жилья, заключенных в РФ в 2018 году, достиг 1,5 миллиона. Средняя процентная ставка по ипотечному кредиту составила 9,6%, что ниже на 1% чем в 2017 году, средний размер кредита составлял 2,17 миллиона рублей.
Возглавляют рейтинг Ямало-Ненецкий автономный округ, 68,2% жителей которого могут приобрети в ипотеку двухкомнатную квартиру среднего качества, Магаданская область (61,8%) и Ханты-Мансийский автономный округ (55,9%), а также Ненецкий автономный округ (51,9%) и Мурманская область (44,9%).
«Жители этих регионов имеют наибольшие возможности по покупке квартиры в ипотеку из-за относительно высоких зарплат, особенно в автономных округах, и за счет невысоких средних цен на жилье», — считают эксперты.
При этом, согласно исследованию, жители российского севера часто приобретают жилье в других регионах для детей или для проживания там после выхода на пенсию.
Аутсайдерами рейтинга стали северокавказские регионы — Чечня, где 7,8% семей приобретают квартиру в ипотеку, Ингушетия (8%), Дагестан (10,3%), а также Крым (13,6%) и Севастополь (13,2%).
По мнению экспертов, в ближайшие годы цены на недвижимость будут расти в среднем на 5 — 7% в год, а ставки по ипотеке снижаться до 8,5%, пишет РИА Новости.
Как ранее писал «ФедералПресс», президент России Владимир Путин поручил распространить «ипотечные каникулы» на уже выданные кредиты. Об этом глава государства заявил на заседании правительства.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
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Личный счет , Недвижимость , Рынки , Экономика , Владимир Путин , РИА Новости , ФедералПресс
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