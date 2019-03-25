Какие изменения ждут россиян с 1 апреля

Издание News.ru рассказало , какие изменения ждут россиян с 1 апреля 2019 года. Одним из основных изменений станет индексация различных социальных выплат.

Так, в начале апреля вырастут пенсии по гособеспечению, в том числе и социальные, которые назначаются гражданам, оставшимся без права на получение страховой пенсии. Выплаты для них вырастут на два процента.

Увеличатся соцпенсии по старости, инвалидности, потере кормильца и выплаты по государственному пенсионному обеспечению. Индексация затронет почти четыре миллиона россиян.

Прибавка для получателей социальной пенсии составит в среднем 182 рубля (до 9 266 рублей). Инвалидам I группы добавят 207 рублей (до 10 567 рублей), инвалидам II группы — 103 рубля (до 5 283 рублей), а инвалидам III группы — 88 рублей (до 4 491 рубля).

Военнослужащие по призыву, ставшие инвалидами I группы, буду получать 15 851 рубль (прибавка в 310 рублей), II группы — 13 209 рублей (на 259 рублей больше), III группы — 9 246 рублей (на 181 рубль). Выплаты членам семей погибших военных увеличат на 155-207 рублей до 7 925 — 10 567 рублей. Пенсии чернобыльцев вырастут на 259 рублей, до 13209 рублей.

Кроме того, со 2 апреля изменятся правила оформления ОСАГО. Теперь россияне смогут самостоятельно выбирать компанию-страховщика в системах гарантирования продаж ОСАГО — «Едином агенте» и «е-Гаранте». Обе службы распределяют водителей убыточных для страховщиков регионов, чтобы защитить компании от наплыва убыточных клиентов. «Единый агент» предполагает поход к страховщику за бумажным полисом, «Е-гарант» — покупку полиса онлайн. Сейчас через эти системы продается до шести тысяч полисов (пять процентов от суточных продаж ОСАГО).

Со 2 апреля на каждую систему выделят определенное количество полисов (примерно по три тысячи на каждую в сутки). Если все полисы будут распроданы раньше срока, в каждую из систем будет выделяться дополнительная «порция».

Также с 1 апреля обновится перечень продовольственных и детских товаров для льготной 10-процентной ставки НДС и вступят в силу бланки нового образца для уведомления об освобождении от НДС. Первый вариант бланков предназначен для плательщиков Единого сельскохозяйственного налога, а второй — для всех остальных. Старые формы инспекторы принимать перестанут.