Россиян предупредили о дефиците детского питания

В компаниях Danone и Nestle заявили, что из-за ужесточения мер ветеринарного контроля при ввозе продуктов в Россию может пострадать рынок лечебного и детского питания. Об этом пишет «Коммерсант».

По данным издания, сейчас 90 процентов такой продукции в России приходится на импорт.

Проект комиссии Таможенного союза, ужесточающий требования к ввозу продукции, подлежащей ветеринарному контролю, требует оформлять на такие товары ветеринарные сертификаты, разрешения на ввоз, а производителей обязывает включаться в реестр предприятий третьих стран. Новые правила должны заработать с апреля.

Производители детского питания опасаются, что участники рынка не успеют адаптироваться к нововведениям, и это приведет к перебоям в поставках и дефициту.

Вице-президент по корпоративным отношениям Danone в РФ и СНГ Марина Балабанова рассказала «Коммерсанту», что ужесточение правил власти объяснили необходимостью контроля над импортом «сыроподобной» продукции, в которой животный жир заменен растительным. Под ограничения в итоге попали и другие товары из той же таможенной группы: лечебные продукты, детское питание и некоторые биологически активные добавки.

Кроме того, новые правила коснутся ингредиентов для производства детского питания. Балабанова подчеркнула, что в основном такие продукты вообще не содержат компонентов животного происхождения и никогда не рассматривались как продукция ветеринарного риска.

В Nestle ужесточение правил назвали излишней и неоправданной мерой. В компании подчеркнули, что ни в одной стране мира детское питание не рассматривают как несущую ветеринарные риски продукцию.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) отметили, что правила должны вступить в силу с 11 апреля, а оформление разрешений на ввоз может занять более года.

В Danone предложили изменить описания товаров, исключив из перечня продукцию с содержанием животного жира менее 50 процентов. Также в компании призвали ограничить меры контроля оформлением ветеринарных сертификатов и установить переходный период как минимум в 2,5 года.