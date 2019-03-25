ОМОН пришел к пенсионеру из-за доплаты

Сотрудники полиции Челябинска при поддержке бойцов ОМОНа ворвались в квартиру местного пенсионера, который получил незаконную доплату к пенсии. Об этом сообщает издание Znak.com.

Как выяснилось, пенсионер Сергей Заруба получал доплату к пенсии в размере 1500 рублей. Согласно законодательству, на эту доплату имеют право только неработающие пенсионеры, а Заруба начал работать с апреля 2017 года. Общие потери бюджета в результате выплаты этих средств за все время составили 22 тыс. руб. В результате против него было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении госвыплат. По словам пенсионера, он писал заявление на снятие надбавки, однако ее так и не отменили. Сергей Заруба намерен обратиться в прокуратуру с жалобой на незаконный обыск и привлечение к уголовной ответственности.