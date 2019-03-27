Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.58
$
64.70
72.70
65.75
Прогноз
01.04 – 08.04
$
63.68
72.63
Индексы и котировки Brent
68.14
+0.03 Золото
1315.34
–0.11 РТС
1221.69
–0.67
Динамика валют
EUR / USD
27.03
1.1260
–0.0027
12.03
1.1286
24.03
13.03
01.03

Женщин заставят работать больше 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
Рабочая неделя почти 13 миллионов российских женщин может стать длиннее, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства труда.
Ныне, согласно постановлению Верховного Совета РСФСР №298/3-1, рабочая неделя женщин, работающих в сельской местности, длится 36 часов. Рабочая неделя всех остальных россиян длится 40.
Минтруда рассматривает вопрос об отмене либо сохранении сокращенной недели для работающих сельчанок. Почему именно сейчас, в ведомстве не объяснили.
«Сотрудники министерства говорят, что ведут работу по отмене устаревших норм», — рассказала изданию заместитель председателя Профсоюза работников агропромышленного комплекса Галина Юрова.
По ее словам, в Минтруда состоялись уже по меньшей мере два совещания по данному вопросу.
Согласно подсчетам «Известий», вероятная отмена сокращенной рабочей недели для сельчанок коснется примерно 12,9 миллиона женщин.
Личный счет , Видео , Минтруд , газета "Известия"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Германия назвала сроки отказа от российского газа204
«Мы перестанем импортировать газ»279
Рубль начал терять поддержку3
У ФНС России заберут часть полномочий1
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу388
Видео
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение