Женщин заставят работать больше

Рабочая неделя почти 13 миллионов российских женщин может стать длиннее, рассказали «Известиям» в пресс-службе Министерства труда

Ныне, согласно постановлению Верховного Совета РСФСР №298/3-1, рабочая неделя женщин, работающих в сельской местности, длится 36 часов. Рабочая неделя всех остальных россиян длится 40.

Минтруда рассматривает вопрос об отмене либо сохранении сокращенной недели для работающих сельчанок. Почему именно сейчас, в ведомстве не объяснили.

«Сотрудники министерства говорят, что ведут работу по отмене устаревших норм», — рассказала изданию заместитель председателя Профсоюза работников агропромышленного комплекса Галина Юрова.

По ее словам, в Минтруда состоялись уже по меньшей мере два совещания по данному вопросу.

Согласно подсчетам «Известий», вероятная отмена сокращенной рабочей недели для сельчанок коснется примерно 12,9 миллиона женщин.