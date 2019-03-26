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Россиянам предрекли рост тарифов на газ из-за умных счетчиков 

Lenta.ru + ещё 8 1 час назад
Расходы на разработку и установку интеллектуальной системы учета газа, с помощью которой станет возможна дистанционная передача данных, могут включить в тарифы для россиян. Соответствующее письмо направило в правительство Минэнерго, сообщают «Известия».
По информации издания, на ее создание потребуется 385 миллиардов рублей. В ведомстве предупреждают, что введение нового порядка учета газа обойдется дороже, чем в случае с электроэнергией. Так, приборы учета газа оцениваются в 11-15 тысяч рублей при цене обычных счетчиков в 2-5 тысяч рублей. Также для их установки потребуется полный и беспрепятственный доступ в дома и квартиры граждан.
Минэнерго предлагает два варианта источника финансирования инициативы. Расходы будут включены в плату или за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим организациям, или в тариф на транспортировку газа, который направляется газораспределительным организациям.
Однако при любом варианте цена на газ для населения вырастет примерно одинаково — эксперты называют цифру в 5-10 процентов. В то же время отмечается, что рост тарифов не должен быть существенным, поскольку цель внедрения умных счетчиков — оптимизация газоснабжения.
Процесс перехода может занять от 4 до 12 лет, так как счетчики будут менять по мере окончания межповерочного интервала действующих приборов.
Об установке умных счетчиков учета газа стало известно в декабре. Тогда стоимость установки счетчиков по всей Центральной России оценивалась в 130 миллиардов рублей при цене на установку одного устройства в пять тысяч рублей.
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Комментарии53
Личный счет , Видео , Минэнерго , газета "Известия"
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