Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.37
$
64.60
72.82
73.05
Прогноз
01.04 – 08.04
$
65.00
73.45
Индексы и котировки Brent
67.70
–0.06 Золото
1318.98
+0.08 РТС
1231.86
+0.46
Динамика валют
EUR / USD
26.03
1.1316
+0.0072
11.03
1.1245
22.03
12.03
28.02

«Умные» счетчики спровоцируют рост тарифов на газ 

Рамблер + ещё 26 3 часа назад
Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей россиян на пять-десять процентов.
Речь идет о системе, включающей в себя «умные» счетчики в квартирах, которые будут дистанционно передавать данные о потреблении в газоснабжающие компании. Также в систему входят приборы для обработки данных в абонентских службах поставщиков газа.
Россиян ждет рост тарифов ЖКХ
В прошлом году вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил правительству разработать предложения по внедрению в стране «умных» счетчиков газа к марту 2019-го. Источники «Коммерсанта» в правительстве и отрасли заявляли, что один «умный счетчик» на газ будет стоить около пяти тысяч рублей за штуку.
Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин говорил, что денег на установку устройств за бюджетный счет у государства нет. Также он предположил, что от точных замеров потребления газа россияне вряд ли выиграют много, то есть установка счетчиков может не окупиться. По его словам, в повсеместной установке таких устройств может быть смысл, если они смогут отслеживать утечки газа и повысят безопасность.
В марте 2019-го Минэнерго направило в правительство данные, согласно которым создание интеллектуальной системы учета газа обойдется в 385 миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что приборы учета газа (ПУГ) стоят дороже, чем электросчетчики, а для их установки, проверки и ремонта нужен беспрепятственный доступ в жилье граждан. Стоимость ПУГ в Минэнерго оценили примерно в 11–15 тысяч рублей за штуку.
Ведомство предложило два источника финансирования новой системы. По первому варианту, расходы на счетчики могут включить в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим компаниям. Второй вариант предполагает включение расходов на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется в «облгазы». «Известия» отмечают, что для потребителей газ подорожает примерно одинаково при любом из этих вариантов.
Комментарии366
Личный счет , Видео , Дмитрий Козак , Алексей Макрушин , Минэнерго , газета "Известия"
Читайте также
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Морская и наземная части «Турецкого потока» сомкнулись
Экономика
«Газпром» признал американскую угрозу
Экономика
Путин сделал чиновникам предупреждение о тратах
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение