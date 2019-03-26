«Умные» счетчики спровоцируют рост тарифов на газ

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили , что внедрение интеллектуальной системы учета газа приведет к росту платежей россиян на пять-десять процентов.

Речь идет о системе, включающей в себя «умные» счетчики в квартирах, которые будут дистанционно передавать данные о потреблении в газоснабжающие компании. Также в систему входят приборы для обработки данных в абонентских службах поставщиков газа.

В прошлом году вице-премьер РФ Дмитрий Козак поручил правительству разработать предложения по внедрению в стране «умных» счетчиков газа к марту 2019-го. Источники «Коммерсанта» в правительстве и отрасли заявляли , что один «умный счетчик» на газ будет стоить около пяти тысяч рублей за штуку.

Гендиректор ассоциации «ЖКХ и городская среда» Алексей Макрушин говорил, что денег на установку устройств за бюджетный счет у государства нет. Также он предположил, что от точных замеров потребления газа россияне вряд ли выиграют много, то есть установка счетчиков может не окупиться. По его словам, в повсеместной установке таких устройств может быть смысл, если они смогут отслеживать утечки газа и повысят безопасность.

В марте 2019-го Минэнерго направило в правительство данные, согласно которым создание интеллектуальной системы учета газа обойдется в 385 миллиардов рублей. В ведомстве отметили, что приборы учета газа (ПУГ) стоят дороже, чем электросчетчики, а для их установки, проверки и ремонта нужен беспрепятственный доступ в жилье граждан. Стоимость ПУГ в Минэнерго оценили примерно в 11–15 тысяч рублей за штуку.

Ведомство предложило два источника финансирования новой системы. По первому варианту, расходы на счетчики могут включить в плату за снабженческо-сбытовые услуги, которая поступает газоснабжающим компаниям. Второй вариант предполагает включение расходов на счетчики в тариф на транспортировку газа, который направляется в «облгазы». «Известия» отмечают, что для потребителей газ подорожает примерно одинаково при любом из этих вариантов.