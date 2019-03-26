Названы сроки выплаты пересчитанных пенсий

Ранее президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному собранию рассказал о «не очень хорошей» ситуации. В этом году пенсии проиндексировали, благодаря чему многие пенсионеры начали получать больше прожиточного минимума (или равную ему сумму). Однако им при этом урезали социальные доплаты.

Путин отметил, что повышать пенсии необходимо сверх уровня прожиточного минимума: сначала доводить пенсии до этого уровня, и только потом считать, на какую сумму их надо индексировать. Он заявил, что выплаты за первые месяцы 2019 года нужно пересчитать и доначислить пенсионерам.

«Хотя по проекту закона срок перерасчета — до 1 июля, мы планируем перечислить доплаты пенсионерам досрочно — в мае, с майской пенсией», — подчеркнул министр.

По словам Топилина, практика, по которой соцдоплата к пенсии устанавливалась только том в случае, если общая сумма выплат неработающему пенсионеру не достигала величины прожиточного минимума, ушла в прошлое.

«Человеку положены и две тысячи доплаты, которые он получал, и 500 рублей надбавки как индексация пенсии», — пояснил он.

По расчетам властей, в 2019 году на федеральную и региональную социальные доплаты потребуется дополнительно около 18,8 миллиарда рублей. Расходы на федеральную доплату покруют за счет прошлогодних остатков в бюджете ПФР. Региональная доплата потребует 4,3 миллиарда из федерального бюджета.