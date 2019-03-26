Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
64.32
$
64.56
72.78
72.93
Прогноз
01.04 – 08.04
$
63.68
72.63
Индексы и котировки Brent
67.85
–0.19 Золото
1314.92
–0.05 РТС
1230.26
–0.14
Динамика валют
EUR / USD
26.03
1.1292
+0.0047
11.03
1.1245
22.03
12.03
28.02

Мука резко взлетела в цене 

Lenta.ru + ещё 1 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Оптовые цены на муку за год выросли более чем на 50 процентов. Об этом свидетельствуют данные аналитической компании «ПроЗерно». Так, если в марте 2018 года стоимость одной тонны пшеничной муки высшего сорта составляла 13,4 тысячи рублей, то к марту нынешнего года она взлетела до 20,3 тысячи.
В Минсельхозе пояснили, что рост стоимости муки в первую очередь связан с ростом цены на продовольственное зерно, которое в 2018 году также дорожало. Однако существенного влияния на розничные цены на хлеб эти обстоятельства не оказали. Как пояснили в министерстве, мука составляет всего 20 процентов себестоимости хлеба, сообщает РБК.
Согласно данным Росстата, потребительские цены на муку за год тоже выросли, однако не так сильно, как оптовые. По данным за февраль 2019 года, один килограмм пшеничной муки в магазинах в среднем по России стоил 35,1 рубля, а в феврале 2018 года — 31,85 рубля. То есть за год стоимость муки выросла на 10,2 процента.
В январе сообщалось, что в связи с повышением цен на пшеницу стоимость хлеба может увеличиться на 6-7 процентов. Как пояснялось, рост стоимости зерна и, как следствие муки, обусловлен снижением урожая зерна в России с рекордных показателей 2018 года.
Последние новости
Россиянам пообещали заморозку налогов На Украине уравняли бандеровцев и воевавших против Третьего рейха США нашли способ убрать российский газ с рынка Европы
Комментарии6
Личный счет , Минсельхоз
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу220
Нефтяники согласились на предложение по заморозке цен1
Набиуллина назвала слабое место экономики России11
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%192
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа304
Видео
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
В Казахстане началась паника
Личный счет Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение