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Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20% 

Рамблер + ещё 23 3 часа назад
Пенсии россиян вырастут максимум на 20% после введения системы индивидуального пенсионного капитала. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов.
В ходе своего выступления на заседании коллегии Минфина Силуанов заявил, что ИПК даст пенсиям «возможность» вырасти в зависимости от размера зарплаты максимум на 20%.
«Нам нужно запускать этот механизм», — уверен чиновник.
Следом он объявил о готовности соответствующего законопроекта. Его принятие, по словам Силуанова, кроме создания возможности для увеличения размера пенсий, создаст еще и дополнительный финансовый ресурс, который принесет государству до 1,5% ВВП дополнительных доходов.
Система индивидуального пенсионного капитала подразумевает формирование будущей пенсии самим гражданином из собственной зарплаты. В январе глава Центрального банка Эльвира Набиуллина назвала систему ИПК «понятной и простой», «устойчивой и надежной бизнес-моделью».
Комментарии191
Личный счет , Видео , Антон Силуанов , Эльвира Набиуллина , Минфин , Центральный банк России
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