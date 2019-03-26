Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%

Пенсии россиян вырастут максимум на 20% после введения системы индивидуального пенсионного капитала. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил министр финансов Антон Силуанов

В ходе своего выступления на заседании коллегии Минфина Силуанов заявил, что ИПК даст пенсиям «возможность» вырасти в зависимости от размера зарплаты максимум на 20%.

«Нам нужно запускать этот механизм», — уверен чиновник.

Следом он объявил о готовности соответствующего законопроекта. Его принятие, по словам Силуанова, кроме создания возможности для увеличения размера пенсий, создаст еще и дополнительный финансовый ресурс, который принесет государству до 1,5% ВВП дополнительных доходов.