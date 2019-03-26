Минтруд предложил рассчитывать пенсию по прогнозам продолжительности жизни

Накопительная пенсия в России должна рассчитываться исходя из данных прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год, а не на базе официальных статистических данных Росстата об уровнях смертности.

Соответствующий проект федерального закона, который был опубликован во вторник на официальном портале проектов нормативных правовых актов, подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ.

Как следует из пояснительной записки к документу, в настоящее время согласно действующей редакции части 1 статьи 17 Федерального закона № 424-ФЗ продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства РФ.

"При определении продолжительности ожидаемого периода выплаты на очередной год используются официальные статистические данные о продолжительности жизни мужчин и женщин, представляемые Росстатом на основании сведений об уровнях смертности в зависимости от пола и возраста, за предшествующий год", — отмечается в документе.

При этом, с учетом тенденции увеличения продолжительности жизни в России, определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании исторических данных Росстата, "приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии".