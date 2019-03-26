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Минтруд предложил рассчитывать пенсию по прогнозам продолжительности жизни 

РИА Новости + ещё 2 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Накопительная пенсия в России должна рассчитываться исходя из данных прогноза продолжительности жизни граждан на очередной год, а не на базе официальных статистических данных Росстата об уровнях смертности.
Соответствующий проект федерального закона, который был опубликован во вторник на официальном портале проектов нормативных правовых актов, подготовило Министерство труда и социальной защиты РФ.
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Как следует из пояснительной записки к документу, в настоящее время согласно действующей редакции части 1 статьи 17 Федерального закона № 424-ФЗ продолжительность ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии ежегодно определяется на основании официальных статистических данных о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет в соответствии с методикой оценки ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, утвержденной постановлением правительства РФ.
"При определении продолжительности ожидаемого периода выплаты на очередной год используются официальные статистические данные о продолжительности жизни мужчин и женщин, представляемые Росстатом на основании сведений об уровнях смертности в зависимости от пола и возраста, за предшествующий год", — отмечается в документе.
При этом, с учетом тенденции увеличения продолжительности жизни в России, определение значения ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии, используемого при расчете ее размера на основании исторических данных Росстата, "приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии".
"В этой связи законопроектом предлагается внести изменения в статью 17 Федерального закона в части использования при расчете продолжительности ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии прогнозных данных на очередной год о продолжительности жизни мужчин и женщин в возрасте соответственно 60 и 55 лет", — добавляется в документе.
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