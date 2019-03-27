Как получить пенсию по наследству 

Пенсионный фонд России (ПФР) рассказал, что наследники человека, умершего до назначения накопительной пенсии, могут получить его пенсионные накопления. Об этом пишет «Российская газета».
Также правопреемники умершего россиянина вправе рассчитывать на его накопительную пенсию, если она пополнялась в рамках программы софинансирования или на нее был переведен маткапитал. «РГ» подчеркивает, что в таких случаях унаследовать часть средств можно, даже если умерший успел побыть пенсионером.
Чтобы унаследовать пенсионные накопления, необходимо в течение шести месяцев со дня смерти человека написать заявление в ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где хранились его средства. Если срок упущен, правопреемник сможет восстановить его через суд.
ПФР или НПФ примут решение в течение седьмого месяца со дня смерти человека. Деньги выплатят через почтовое отделение или банковский счет по выбору наследника. Средства переведут не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о выплате.
В ПФР рассказали, что смертельно больной человек, у которого есть накопительная пенсия, может заранее определить правопреемников и подать соответствующее заявление в фонд. Если заявление подано не было, деньги в первую очередь унаследуют дети, супруги или родители, а во вторую — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.
«РГ» отмечает, что накопительная пенсия формируется у рожденных после 1967 года людей, которые до конца 2015-го сделали выбор в ее пользу. Также она может копиться у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 годов рождения, чьи пенсионные накопления формировались в 2002-2004 годах. Есть накопительная пенсия и у участников программы государственного софинансирования пенсий (когда отчисления делает и сам человек, и его работодатель, и государство), а также у тех, кто направил средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.
Накопительные пенсии в стране «заморожены» с 2014-го, поэтому пока россияне могут распоряжаться только теми деньгами, которые были накоплены до этого года. «Заморозка» представляет собой мораторий на финансирование накопительных пенсий с помощью страховых взносов.
В 2018-м Госдума приняла закон, согласно которому накопительные пенсии россиян останутся замороженными до 2021 года. Закон обязывает ПФР направлять накопительные отчисления работающих россиян в страховую часть. Таким образом, они идут на выплаты нынешним пенсионерам.