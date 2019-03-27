Как получить пенсию по наследству

Также правопреемники умершего россиянина вправе рассчитывать на его накопительную пенсию, если она пополнялась в рамках программы софинансирования или на нее был переведен маткапитал. «РГ» подчеркивает, что в таких случаях унаследовать часть средств можно, даже если умерший успел побыть пенсионером.

Чтобы унаследовать пенсионные накопления, необходимо в течение шести месяцев со дня смерти человека написать заявление в ПФР или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), где хранились его средства. Если срок упущен, правопреемник сможет восстановить его через суд.

ПФР или НПФ примут решение в течение седьмого месяца со дня смерти человека. Деньги выплатят через почтовое отделение или банковский счет по выбору наследника. Средства переведут не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором было принято решение о выплате.

В ПФР рассказали, что смертельно больной человек, у которого есть накопительная пенсия, может заранее определить правопреемников и подать соответствующее заявление в фонд. Если заявление подано не было, деньги в первую очередь унаследуют дети, супруги или родители, а во вторую — братья, сестры, бабушки, дедушки и внуки.

«РГ» отмечает, что накопительная пенсия формируется у рожденных после 1967 года людей, которые до конца 2015-го сделали выбор в ее пользу. Также она может копиться у мужчин 1953-1966 и женщин 1957-1966 годов рождения, чьи пенсионные накопления формировались в 2002-2004 годах. Есть накопительная пенсия и у участников программы государственного софинансирования пенсий (когда отчисления делает и сам человек, и его работодатель, и государство), а также у тех, кто направил средства маткапитала на формирование накопительной пенсии.

Накопительные пенсии в стране «заморожены» с 2014-го, поэтому пока россияне могут распоряжаться только теми деньгами, которые были накоплены до этого года. «Заморозка» представляет собой мораторий на финансирование накопительных пенсий с помощью страховых взносов.