Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
72.58
$
64.94
73.06
65.75
Прогноз
01.04 – 08.04
$
65.00
73.45
Индексы и котировки Brent
68.04
–0.04 Золото
1318.18
–0.01 РТС
1214.26
+0.01
Динамика валют
EUR / USD
27.03
1.1280
–0.0006
12.03
1.1286
24.03
13.03
01.03

Ипотеке в России предрекли удорожание 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Средняя ставка по жилищным кредитам в России увеличится в первом квартале 2019-го, превысив десять процентов годовых. Она останется на этом уровне как минимум до конца первого полугодия. Такой прогноз содержится в материалах рейтингового агентства «Эксперт РА», сообщает РИА Новости.
По мнению аналитиков, объем выдачи ипотеки в стране по итогам года снизится на 10-15 процентов, до 2,5-2,6 триллиона рублей. Кроме того, в «Эксперт РА» прогнозируют увеличение объема просроченной задолженности по ипотеке в пределах 5–10 процентов в течение года. При этом в целом доля «плохих» кредитов в ипотечном портфеле не превысит полутора процентов. В последующие годы объем просроченных займов может возрасти из-за части заемщиков, получивших кредит в период ипотечного бума, предупреждают эксперты.
«Поддержку рынку будут оказывать закрепление в законодательстве возможности ипотечных каникул для заемщиков, попавших в трудную жизненную или финансовую ситуацию, что повысит доверие к ипотеке в целом», — пообещали в «Эксперт РА».
Ранее в марте председатель Центробанка Эльвира Набиуллина заявила, что ставки по жилищным кредитам в России могут уменьшиться до восьми процентов годовых и ниже при замедлении инфляции до четырех процентов. Принять меры для сокращения средней ставки по ипотеке в конце февраля текущего года поручил президент Владимир Путин.
Последние новости
Суд в Литве приговорил министра обороны СССР к 10 годам тюрьмы Посмеявшихся над зарплатами сотрудниц роддома вынудили уволиться Югу России и Украины предрекли скорую катастрофу
Комментарии
Личный счет , Недвижимость , Эльвира Набиуллина , Владимир Путин , Центральный банк России , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Успеет ли Россия освоить рынок газа в Китае
Ставки по вкладам достигли рекорда1
США готовят удар по газопроводам России2
Банки РФ подключаются к китайскому аналогу SWIFT
Хватит отдыхать: как заставят работать селянок4
Видео
Германия назвала сроки отказа от российского газа
Экономика
Киев потребовал от России компенсацию за газ
Экономика
Украина нашла способ избежать газового коллапса
Экономика
Вводим мораторий. Власти сделали сигнал бизнесу
Компании
«Это серьезнейшая война»: Россия о законе против газа
Экономика
Силуанов придумал, как увеличить пенсии на 20%
Личный счет
«Северный поток-2» пригрозили остановить
Экономика Статьи
Рубль отреагировал на решение ЦБ по ключевой ставке
Рынки
Россия приняла решение по транзиту газа через Украину
Экономика
Сделан пессимистический прогноз после ухода Назарбаева
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение