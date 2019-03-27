Ставки по вкладам достигли рекорда

Средняя максимальная ставка по рублевым вкладам в топ-10 банках России достигла 7,72 процента в середине марта. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные Банком России . Показатель стал самым высоким с мая 2017 года — тогда он был на уровне 7,69 процента.

Ранее сообщалось, что Центробанк обеспокоен высокими ставками по депозитам и намерен ужесточить к ним подход. Регулятор захотел понизить порог превышения базового уровня доходности вкладов.

Сейчас при его превышении более чем на два процентных пункта банки платят повышенные отчисления в Фонд страхования вкладов. В ЦБ захотели понизить порог превышения до 1,15 процентного пункта. Таким образом, это может привести к снижению банками ставок по депозитам и для физлиц, и для компаний.