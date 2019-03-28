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Росстат назвал сферы деятельности с самыми высокими зарплатами 

RT на русском + ещё 7 1 час назад
Росстат назвал виды экономической деятельности с самыми высокими зарплатами (в среднем по стране) по итогам января 2019 года. С соответствующими данными статистической службы ознакомился RT.
Самая высокая среднемесячная зарплата была зафиксирована в сфере добычи полезных ископаемых (79,4 тыс. рублей).
За ней следуют финансовая и страховая деятельность (77,3 тыс.), а также деятельность в области информации и связи (66,2 тыс.).
Замыкают пятёрку лидеров профессиональная, научная, техническая деятельность (61,2 тыс.) и область транспортировки и хранения (46,9 тыс.).
Меньше всего в январе этого года зарабатывали работники гостиниц и предприятий общественного питания (27,2 тыс.), представители сферы сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (27,3 тыс.).
В целом по России средняя зарплата в январе 2019 года составила 42,2 тыс. рублей, что на 8,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года (39 тыс.).
Ранее Росстат назвал сферы занятости с наибольшим числом сотрудников-женщин.
RT на русском: последние новости
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Личный счет , Видео , Рынки , Росстат
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