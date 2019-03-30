Названы самые стабильные сферы для работы в России

Стали известны наиболее стабильные сферы труда в Российской Федерации. Соответствующую информацию RT предоставили во ВНИИ труда Минтруда России.

К ним относятся промышленность, строительство, торговля, гостиничный бизнес и общепит. Также в число стабильных вошла социальная сфера — здравоохранение и образование.

Кроме того, стабильна сфера IT-технологий. Это связано с технологическим развитием и ускорением внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере, говорится в сообщении.

Менее уверенно себя чувствуют работники, занятые в сельском хозяйстве, рыболовстве и сфере ЖКХ, рассказали в институте.

«Там достаточно высокий риск сокращения мест для специалистов среднего звена, которые занимаются вспомогательной работой, и для руководителей, где наблюдается избыток. Но это не относится к основному персоналу — квалифицированным рабочим промышленности, сельского хозяйства, на которых спрос есть всегда, и он будет расти», — отметили во ВНИИ труда.

Нестабильной также назвали сферу администрирования и документооборота: появляется много IT-продуктов, которые заменяют рутинные процессы.

По похожей причине риск сокращений существует для работников банковской сферы и страхования. Внедрение различных онлайн-сервисов позволяет сократить количество персонала, который преимущественно был занят вспомогательными обеспечительными работами. И этот тренд будет продолжаться, пояснили в институте.