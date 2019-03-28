К Mir Pay подключились еще шесть банков

Приложение Mir Pay можно установить на любой поддерживающий NFC смартфон на Android, начиная с версии 6.0. Оно уже доступно для скачивания в Google PlayMarket.

Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, нуджно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.

Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года.