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К Mir Pay подключились еще шесть банков 

Банки.ру + ещё 3 4 часа назад
Фото: РИА Новости
К сервису бесконтактной оплаты Национальной системы платежных карт (НСПК) Mir Pay подключились еще шесть банков — Альфа-Банк, Почта Банк, банк «Уралсиб», «Ак Барс», Алмазэргиэнбанк и Азиатско-Тихоокеанский банк. Об этом сообщается в пресс-релизе организации.
Приложение Mir Pay можно установить на любой поддерживающий NFC смартфон на Android, начиная с версии 6.0. Оно уже доступно для скачивания в Google PlayMarket.
Расплачиваться с помощью Mir Pay можно в любом терминале, в котором принимаются бесконтактные карты «Мир». Чтобы оплатить покупку, нуджно разблокировать смартфон и поднести его к POS-терминалу, заходить в приложение Mir Pay для этого не обязательно.
Mir Pay был запущен платежной системой «Мир» 4 марта 2019 года.
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Личный счет , Компании , Уралсиб , Ак барс банк , НСПК , Алмазэргиэнбанк , Азиатско-Тихоокеанский банк , Альфа-банк , Google
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