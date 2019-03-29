По одному звонку: как мошенники крадут деньги россиян по телефону

В начале 2019 года Центробанк зафиксировал резкий рост несанкционированных операций со счетами клиентов банков. Как пишет «Коммерсант», чаще всего мошенники звонят жертвам, используя технологию подмены телефонного номера банка.

При таких звонках жертва видит на экране своего телефона реальный номер банка. Мошенник сообщает человеку о попытке несанкционированного списания денег с его карты, называет его ФИО, номер паспорта, остаток по счету и даже последние операции.

Затем «для защиты» средств злоумышленник предлагает жертве перевести деньги на специальный счет, сообщив полную информацию по карте. «Коммерсант» отмечает, что часто человек, сбитый с толку информированностью мошенника, начинает доверять ему как настоящему сотруднику банка и раскрывает свои персональные данные. После этого происходит хищение денег с его карты.

Газета поясняет, что преступники подделывают номера благодаря IP-телефонии. С помощью одного из протоколов такой связи (SIP-протокол) звонки можно проводить через специальные программы для компьютеров, планшетов и мобильных телефонов, специальные стационарные SIP-телефоны, подключенные к роутеру, и даже через обычный телефон, подключив его к VoIP-шлюзу, а сам шлюз — к роутеру.

Газета отмечает, что ответственность и усилия по борьбе с мошенниками банкиры хотят разделить с операторами связи. В Сбербанке заявили, что оператор связи, пропуская через сеть такие вызовы, нарушает законодательство РФ, так как не выполняет обязанность передать абонентский номер в неизменном виде.

В этом году клиенты Сбербанка столкнулись с телефонными мошенниками. Во время звонков злоумышленники называли клиентам его персональные данные, в том числе паспортные данные и информацию по счету.

Представители Сбербанка заверили, что внимательно изучают случаи мошеннических звонков и совершенствуют систему антифрода, которая борется со злоумышленниками. При этом в банке заявили, что попытки подделать номера на 900 и 8-800 операторы технически блокируют.

В кредитной организации напомнили, что никому нельзя сообщать полные данные своих банковских карт, CVV2-коды, sms-коды и одноразовые пароли. В банке подчеркнули, что блокируют подозрительные операции по картам автоматически, не звоня клиентам по таким вопросам.

«Коммерсант» писал , что злоумышленники могут получать персональные данные клиентов банков нелегальным путем, например, покупать у сотрудников.

Основатель компании по защите персональных данных DeviceLock Ашот Оганесян заявил, что «пробивка» данных по конкретному человеку также доступна на черном рынке.