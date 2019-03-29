ЦБ обеспокоен ростом долговой нагрузки россиян

Совокупный уровень долговой нагрузки населения РФ в 9,9% приближается к пику 2014 года, это всерьез беспокоит ЦБ , сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова

По её словам, долговая нагрузка частного сектора в целом в последние годы достаточно устойчивая, не проявляет тенденции к росту, однако регулятор видит перекос в части кредитования населения.

"В последние годы быстро растет необеспеченное кредитование, годовые темпы роста на 1 марта составили 23,7%, но можно говорить о том, что в самый последний месяц наметилось некоторое замедление — аннуализированные темпы составили 20,3%", — сказала Данилова на Всероссийской банковской конференции.

"Мы озабочены всерьез этим ростом, озабочены тем, что долговая нагрузка уже в этом году может достичь пикового уровня 2014 года и принимаем меры", — указала она.

Согласно материалам, представленным на конференции, совокупный уровень долговой нагрузки населения в настоящее время составляет 9,9% против 10,4% на пике 2014 года. Данный показатель рассчитывается, судя по материалам ЦБ, как отношение предстоящих платежей по кредитам физических лиц к располагаемым доходам населения.

Директор департамента посетовала, что долговая нагрузка растёт достаточно быстро.

"Что касается необеспеченного кредитования, мы видим, что в последний год наметился быстрый рост. То есть длительный период, несмотря на рост кредитования, долговая нагрузка не росла. Это связано с тем, что очень сильно снижалась процентная ставка на фоне замедления инфляции, снижения ключевой ставки", — пояснила она.

Однако, сейчас эта тенденция прекратилась, ставки стабилизировались — они достигли низкого уровня, дальше снижение ограничено, считает Данилова.