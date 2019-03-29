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Медведев рассказал об искусстве тратить деньги 

Газета.Ru + ещё 2 1 час назад
Фото: ТАСС
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе прямой линии с пользователями "ВКонтакте" рассказал об искусстве тратить деньги.
Комментируя тезис о критике работы правительства и о том, что люди имеют не большие представления о работе правительства в целом, Медведев отметил, что граждане имеют право советовать правительству, как тратить деньги.
"Искусство тратить деньги — важная составляющая работы любого правительства", — отметил премьер.
Ранее Медведев ответил на вопрос о том, как воспринимать критику в соцсетях.
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