Плюс 2%: как в России вырастут пенсии

Социальные пенсии в РФ с 1 апреля вырастут на 2%, сообщает ПФР . Средний размер такой пенсии составит 9 266 рублей. Будут проиндексированы также пенсии военнослужащих, участников ВОВ, инвалидов и ряда других категорий граждан. На 2019 год размер прожиточного минимума пенсионера установлен на уровне 8 846 рублей. Ранее в парламенте был принят законопроект, призванный увеличить размер социальных пенсий.

Пенсии для граждан, находящихся на государственном пенсионном обеспечении, с 1 апреля 2019 года будут проиндексированы на 2%. Как пояснили в Пенсионном фонде РФ (ПФР), повышение производится в соответствии с ростом размера прожиточного минимума пенсионера в 2018 году.

«Повышение затрагивает почти 4 млн пенсионеров, из которых 3,2 млн являются получателями социальных пенсий», — уточнили в ПФР.

Напомним, что социальные пенсии выплачиваются нетрудоспособным гражданам, которые по тем или иным причинам не получают страховую пенсию. Такие пенсии назначаются по инвалидности, потере кормильца, по старости — в случае отсутствия у адресата необходимого трудового стажа для назначения страховой пенсии.

Одновременно с индексацией социальных пенсий происходит повышение пенсии военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, и членов их семей, участников Великой Отечественной войны, граждан, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф, и членов их семей, граждан из числа работников летно-испытательного состава и некоторых других категорий, отметили в ПФР.

Так, средний размер социальной пенсии после повышения составит 9 266 рублей. Средний размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства первой группы составит 13 674 рубля и 13 812 рублей соответственно.

Средний размер пенсии для инвалидов вследствие военной травмы после индексации составит 31,3 тыс. рублей, пенсии участников Великой Отечественной войны, получающих две пенсии, увеличатся до 37,4 тыс. рублей.

Между тем, на этой неделе в Совете Федерации одобрили закон о доиндексации пенсий выше прожиточного минимума пенсионера. Согласно закону, сначала будет устанавливаться социальная доплата в размере, необходимом для доведения материального обеспечения пенсионера до прожиточного минимума в регионе, а затем осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат.

Этот шаг позволит увеличить размер пенсионных выплат.

Дело в том, что по действующим нормам, в России пенсии не могут быть ниже прожиточного минимума, установленного в регионе проживания пенсионеров. Если пенсия ниже прожиточного минимума, то ее получателям устанавливалась доплата из регионального или федерального бюджета. С 1 января в России прошла очередная индексация пенсий, в результате которой сами пенсии увеличились, а доплаты сократились. Таким образом, пенсионеры практически не ощутили надбавку.

На эту проблему во время своего послания Федеральному собранию 20 февраля обратил внимание президент РФ Владимир Путин . Он рассказал о несправедливости при установлении доплат к пенсиям в результате проводимой пенсионной реформы.

«В качестве примера, не очень хорошего примера для нашей работы, хочу сказать о следующем: в этом году были проиндексированы пенсии в рамках пенсионной реформы. Но если доход пенсионера превысил прожиточный минимум, то ему перестали выплачивать социальную доплату в прежнем размере, или вообще перестали, или снизили ее», — рассказал президент.

«И многие люди с полным на то основанием чувствуют себя обманутыми», — указал глава государства. Чтобы исключить этот момент были разработаны поправки в в действующий федеральный закон «О государственной социальной помощи».

Теперь по новым правилам, сначала будут устанавливать социальную доплату, чтобы довести пенсии до прожиточного минимума в регионе, а затем — проводить индексацию.

Раньше пенсионер мог обращаться за доплатой к пенсии при условии, что общая сумма его материального обеспечения не достигала величины прожиточного минимума. Теперь же размер пенсии доведут до соответствующего прожиточного минимума в регионе проживания пенсионера. После этого будет проведена индексация пенсии. В результате пенсионеры получат более ощутимую надбавку, отмечали ранее в Министерстве труда

В 2018 году прожиточный минимум пенсионера для определения социальной доплаты в целом по России составил 8726 руб. На 2019 год его размер установлен на уровне 8846 руб.

Напомним, что на 2019 год пенсии были проиндексированы на 7% или в среднем на 1 тысячу рублей. Однако в связи с тем, что по закону нельзя было выплачивать сумму, превышающую прожиточный минимум, эту тысячу пенсионеры не получили.

По оценке Минфина , доиндексация обойдется в 15–20 млрд руб.

Кроме того, закон содержит норму о единой методике расчета прожиточного минимума при формировании пенсий малообеспеченным пенсионерам.