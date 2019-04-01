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Выдача кредитов ужесточается 

BFM.RU + ещё 8 40 минут назад
Фото: ТАСС
Банк России с 1 апреля повысил на 30 процентных пунктов надбавки к коэффициентам риска по потребительским кредитам. Норма будет действовать по кредитам с полной стоимостью от 10% до 30%.
Такие меры объясняются необходимостью предотвращения чрезмерного роста долговой нагрузки населения и повышения устойчивости банков к потенциальным системным рискам.
Требование ЦБ адресовано банкам, но в итоге они будут строже оценивать возможности заемщиков обслуживать долг, чтобы не тратиться на дополнительные резервы. Поднимут ли нововведения ставки по кредитам?
Екатерина Щурихина, ведущий аналитик по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА»
«Какого-то значительного роста ставок на первом этапе мы не ожидаем, поскольку банки руководствуются ключевой ставкой и позицией лидеров рынка потребительского кредитования. Но некоторое ужесточение требований к заемщикам может быть. ЦБ опасается накопления рисков в таком социально значимом сегменте, как розничное кредитование, соответственно, старается максимально приблизить темпы прироста выдачи к темпам прироста доходов населения. Доходы населения в последние годы не повышаются, а выдача значительно растет. Может возникнуть серьезный диссонанс между доходами населения и долговой нагрузкой».
Ранее ЦБ сообщил, что долговая нагрузка населения приблизилась к историческому максимуму 2014 года. Сейчас совокупный уровень долговой нагрузки населения (отношение ежемесячных платежей по кредиту к ежемесячному доходу заемщика) составляет 9,9%.
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Личный счет , Центральный банк России
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