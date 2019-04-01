Северяне и призывники: выросли пенсии миллионов россиян

Пенсии примерно четырех миллионов россиян выросли с 1 апреля, сообщает ТАСС.

Сегодня на 2% были проиндексированы социальные пенсии. Они положены тем, кто не выработал достаточно стажа для страховой пенсии, живущим в России по меньшей мере 15 лет иностранцам и лицам без гражданства, малочисленным народам Севера, инвалидам и потерявшим кормильца детям.

Благодаря индексации размер средней соцпенсии по старости вырос на 182 рубля до 9266 рублей в месяц, социальной пенсий детям-инвалидам — на 268 рублей до 13674, инвалидам детства I группы — на 270 рублей до 13812.

Кроме того, с 1 апреля были проиндексированы пенсии по государственному обеспечению работников летно-испытательного состава, участников Великой Отечественной войны и жителей блокадного Ленинграда, служивших по призыву военнослужащих и членов их семей, пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и членов их семей.