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В Росстате заявили о росте пенсий 

Ura.Ru + ещё 18 3 часа назад
Фото: Александр Кулаковский © URA.RU
Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 0,6% в годовом выражении. Такой рост пенсий был зафиксирован Росстатом в феврале этого года, сообщает RNS.
Уточняется, что по сравнению с февралем 2018 года средний размер пенсий в стране вырос на 5,9%.
Ранее президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий сверх прожиточного минимума. Согласно документу, сначала социальная доплата к пенсии будет доведена до прожиточного минимума в регионе (в среднем 8 тысяч 400 рублей), а затем уже станет осуществляться индексация пенсий и ежемесячных денежных выплат. Перерасчет коснется пособий, начисленных в 2019 году.
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Личный счет , Экономика , Владимир Путин , Росстат
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