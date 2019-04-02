В Росстате заявили о росте пенсий

Реальный размер назначенных пенсий в России вырос на 0,6% в годовом выражении. Такой рост пенсий был зафиксирован Росстатом в феврале этого года, сообщает RNS.

Уточняется, что по сравнению с февралем 2018 года средний размер пенсий в стране вырос на 5,9%.