Плюс 182 рубля: в России выросли пенсии

Социальные пенсии в России с 1 апреля индексируются на 2%. В среднем по стране размер таких выплат составит 9266 рублей в месяц. Также вырастет размер социальных пенсий для инвалидов с детства и ряда других категорий граждан. По подсчетам минтруда , повышение коснется около 4 млн человек.

Социальные пенсии в России с 1 апреля вырастут на 2%.

В натуральную величину изменения размера выплаты будет зависеть от конкретного региона и установленных в нем параметров, но в среднем социальная пенсия по старости станет больше на 182 рубля. Средний размер такой пенсии составит 9 266 рублей в месяц.

Кроме того, как ранее поясняли в Пенсионном фонде России (ПФР) , индексация коснется социальных пенсий детям-инвалидам и инвалидам детства I группы. Для этой категории размер выплат будет увеличен на 268 и 270 рублей соответственно. После повышения данные категории граждан будут получать по 13674 рубля и 13812 рублей в среднем по стране.

Напомним, что согласно законодательству РФ, социальная пенсия по старости назначается гражданам, достигшим пенсионного возраста, но по каким-либо причинам не заработавшим стажа для получения страховой пенсии. Помимо этого, право на социальную пенсию по старости имеют представители малочисленных народов Севера: это мужчины, достигшие 55 лет, и женщины, достигшие 50 лет. Социальные пенсии также могут получать иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие в России не менее 15 лет и достигшие пенсионного возраста.

Социальная пенсия по инвалидности назначается инвалидам с детства, детям-инвалидам. Социальную пенсию по потере кормильца получают дети до 18 лет, потерявшие одного или двух родителей, а также граждане старше 18 лет, обучающиеся очно, дети умершей матери-одиночки. Социальную пенсию также получают дети-сироты.

Повышение социальных пенсий в стране ведется в рамках задачи довести размер таких выплат до уровня прожиточного минимума пенсионера. Этот показатель меняется в зависимости от региона, однако устанавливается и средняя по стране величина. В 2018 году, по данным Минтруда, этот показатель был установлен на уровне 8483 рубля, в 2017 году — 8315 рублей. Темп роста составил 2%, отсюда и размер индексации пенсий.

В Минтруде ранее отмечали, что в связи с индексацией с 1 апреля 2019 года социальных пенсий одновременно были увеличены пенсии по государственному пенсионному обеспечению военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, пенсии членов их семей, пенсии для пострадавших в результате техногенных или радиационных катастроф и пенсии членов их семей, пенсионные выплаты участников Великой Отечественной войны, пенсии для обладателей награды «Жителю блокадного Ленинграда», пенсии работников летно-испытательного состава, в том числе надбавки к пенсионным выплатам за выслугу лет гражданам из числа космонавтов.

Повышение на 2% некоторых видов пенсии с 1 апреля позволяет правительству исполнять обязательства перед пенсионерами, которым необходимо увеличивать выплаты, согласно роста по инфляции, конечно, рост формальный, но он есть, отмечает директор развития агентской сети УК «СОЛИД Менеджмент» Сергей Звенигородский.

Если говорить не о номинальном, а реальном росте выплат пенсионерам, то здесь развивается ситуация не так «радужно»: инфляция снизилась вдвое, относительно пиковых значений начала «прохладной войны» Запада с нами, но структурные внутренние и внешние изменения в экономике пока слабо влияют на деньги в карманах конкретных граждан.

Им также как и раньше остается надеяться на себя и родственников, а государство продолжит обеспечивать только необходимый минимум, отмечает эксперт.

Рост социальных пенсий — это целиком прерогатива государства, как социального института поддержки граждан. Те, кто не смог, получить хотя бы несколько лет трудового стажа за весь период активной жизнедеятельности, имеют разные причины для такого поведения, в итоге государство им платит из бюджета и из тех самых налогов от крупных корпораций, поэтому обвинять в нарушении прав граждан также не стоит. Пока реальная экономика не окрепнет окончательно, и пенсионеры и дальше будут иметь крайне невысокие выплаты, к какой бы категории они не относились, подчеркивает Звенигородский.

По данным Минтруда, индексация коснется порядка 4 млн пенсионеров.

На 2019 год размер прожиточного минимума пенсионера установлен на уровне 8846 руб.