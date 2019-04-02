Народно-денежная масса

Мировая экономика — сложнопрогнозируемое явление, понять и предсказать движение индикаторов зачастую невозможно, ибо переменных слишком много. Одним из важнейших факторов экономического роста выступает потребление граждан — чем больше у них денег, тем больше они тратят, двигая ВВП вверх. Швейцарский банк Credit Suisse в девятый раз составляет рейтинг наиболее перспективных развивающихся рынков — по итогам 2018 года лидером снова стала Индия, а вот Россия и Турция оказались на дне рейтинга. В этот раз аналитики сосредоточились на миллениалах — поколении, родившемся после 1983 года и встретившем новое тысячелетие в молодом и активном возрасте. Потребительская сила мировых экономик — в материале «Ленты.ру».

Хорошо растут

Аналитики Credit Suisse уверены: чтобы точно определить экономическую мощь страны, нужно обратить внимание на то, что ее жители покупают и сколько денег на это тратят. Такой подход отличается от общепринятого подсчета ВВП, в котором учитываются все произведенные в государстве товары и услуги, ведь они могут предназначаться не только людям (в официальной терминологии — домашним хозяйствам), но и, например, армии или госорганам. В своем докладе Emerging Consumer Survey 2019 (есть в распоряжении «Ленты.ру») банкиры проанализировали потребление в восьми странах, которые принято относить к развивающимся, и составили на основе своей работы рейтинг. Чем выше позиция в нем, тем сильнее в стране развито потребление: люди тратят больше денег, создавая спрос для производителей и увеличивая их доходы. Выбор участников они объясняют просто: именно они в ближайшем будущем способны «перекроить глобальную карту потребления».

Всего на восемь стран-участниц приходится почти четверть мирового потребления товаров и услуг домашними хозяйствами (10,7 триллиона долларов). В прошлые годы в исследованиях принимала участие Южная Африка, но теперь ее заменил Таиланд — по мнению авторов, потребительский потенциал этой азиатской страны выше, чем у члена неформального объединения БРИКС (включает Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР), в прошлом году запустившего инициативу по конфискации земель белых фермеров в пользу чернокожих. Также отмечаются перспективы Латинской Америки, которую представляют Бразилия и Мексика.

Авторы опросили 13 тысяч человек, в том числе тысячу россиян: среди них 67 процентов городских жителей и 33 — сельских. Им задавали вопросы, касающиеся потребительских привычек, предпочтений в расходах, уровня зарплаты. Респондентов спрашивали, считают ли они нынешний момент подходящим для крупной покупки и на что собираются тратить большую часть денег в 2019 году.

Ответы суммировались и корректировались с учетом предыдущих показателей по каждой стране: на текущие результаты могут влиять текущие события или политическая конъюнктура, например, воодушевление людей перед выборами или после них. Так произошло в Мексике, где после прошлогодней победы левого кандидата в президенты Андреса Мануэля Обрадора жители стали оптимистичнее смотреть на свои будущие доходы. На настроениях китайцев, напротив, негативно сказалась торговая война с США, — во время проведения опроса еще не было известно, что страны и их лидеры близки к достижению перемирия. Турция в прошлом году столкнулась с серьезным кризисом, вылившимся в рекордное падение лиры и исход иностранных инвесторов. На этом фоне все показатели страны драматически снизились, а сама она оказалась на последнем месте рейтинга, хотя еще год назад занимала второе место.

Не копят в себе

Россияне в 2018 году продолжали жить под давлением западных санкций. Из-за этого средний доход снизился на 0,1 процента при незначительном росте у остальных участников исследования (по данным Росстата , падение скорректированных на инфляцию доходов продолжается пятый год подряд), а благосостояние осталось на прежнем уровне (при общем росте на 0,25 процента). К негативным факторам добавились также пенсионная реформа и повышение НДС с 18 до 20 процентов, за которым последовало удорожание всех товаров и услуг.

Налог вырос уже после окончания исследования, поэтому российские респонденты только готовились к тому, что тратить скоро придется немного больше. Инфляционные ожидания выросли почти в два раза быстрее средних (0,6 процента против 0,3), а ожидаемый доход остался практически на прежнем уровне, в то время как на других развивающихся рынках вырос на 0,3 процента. Утвердительно отвечать на вопрос о подходящем моменте для крупной покупки наши сограждане также стали реже — на 0,06 процента, но тут они оказались оптимистичнее жителей других стран, где наблюдалось снижение почти на 0,1 процента.

При этом россияне не отказались от покупок вовсе: в 2018 году они на 10 процентов чаще приобретали модные товары и на пять процентов чаще — смартфоны. Такое поведение можно было бы списать как раз на ожидание роста цен после повышения НДС (о нем было объявлено в середине года) — похожая картина наблюдалась, к примеру, в конце 2014-го, когда люди ринулись скупать бытовую технику после резкого падения рубля.

Но вместе с тем среди планируемых покупок на ближайшие месяцы участники опроса в основном называли отдых и автомобили (последние звучали даже вдвое чаще, чем годом ранее). На этом фоне удивительно, что в год домашнего чемпионата мира по футболу россияне потеряли интерес к алкоголю: потребляли на пять процентов меньше пива и на 10 процентов меньше спиртных напитков в целом (впрочем, мнения на этот счет разнятся у разных исследователей).

Не до жиру

Тревожным сигналом может служить тот факт, что траты на еду занимают значительную часть расходов среднестатистического жителя России, варьируясь в зависимости от возрастной группы, к которой он принадлежит. Для молодых людей 18-29 лет они составляют 42 процента расходов, для 56-65-летних — уже 48 процентов. Такая тенденция характерна для многих развивающихся стран: индонезийцы старше 65 тратят на еду 70 процентов своих денег, тайцы — примерно столько же, сколько и россияне. Есть и исключения: в Китае и Мексике доля расходов для всех возрастов не превышает 30 процентов.

На втором месте среди трат — товары для дома (16-19 процентов), далее следуют путешествия и развлечения (от 10 процентов у людей старше 56 лет до 16 процентов у молодежи), одежда (8-10 процентов), образование и здравоохранение (от четырех процентов в молодости до одного ближе к старости). Самым близким по структуре трат оказался Таиланд, занявший шестое итоговое место по результатам исследования — на одну строчку выше России.

Сбережения занимают четвертое место — между путешествиями и одеждой — среди расходов россиян. Молодежь старается откладывать в среднем 12 процентов, люди постарше — 11-14, те, кому за 56, тоже не забывают о накоплениях и выделяют на них 10 процентов своих средств. В отличие от большинства исследованных стран, в России не пользуются особой популярностью населения банковские вклады — им доверяют только 27 процентов опрошенных (на два процента больше, чем в 2017 году). Так же дела обстоят только в Мексике, в остальных странах депозитами пользуются как минимум 60 процентов опрошенных.

Самым распространенным способом — 31 процент — по-прежнему остается хранение свободных средств в наличных. Остальные варианты — страхование жизни, игра на фондовом рынке, участие в инвестиционных фондах, покупка гособлигаций, недвижимости или предметов роскоши — почти не используются россиянами. 44 процента респондентов и вовсе признались, что не имеют лишних денег, которые можно было бы инвестировать или хотя бы отложить. Год назад таким было 58 процентов.

Также авторы исследования изучили, как за последний год менялся доход у людей с разным уровнем благосостояния. Сильнее всего обеднели те, кто зарабатывает меньше 7,5 тысячи долларов (около 490 тысяч рублей) в год. Их заработок снизился на 41 процент. Респонденты с годовыми доходами в районе 15 тысяч долларов (около миллиона рублей) потеряли в 2018 году 15 процентов своих денег.

Те, кто зарабатывают около 25 тысяч долларов (1,6 миллиона рублей) лишились 11 процентов. Состояние людей с заработком около 40 тысяч долларов (2,6 миллиона рублей) осталось неизменным, а более богатые россияне, получающие в год больше 60 тысяч долларов (3,9 миллиона рублей) даже выросло на пять процентов. Таким образом, средний доход для всех групп практически не изменился по сравнению с 2017 годом, но для самых незащищенных россиян это едва ли станет утешением.

Экономическую ситуацию в России авторы оценили как не самую благоприятную. С одной стороны, они отметили восстановление кредитования частного сектора (влечет рост инвестиций в производство, а значит прибыли и зарплат). С другой, снижение реальной зарплаты, а также объема розничных продаж и доверия потребителей сдерживает развитие страны и ее общий потенциал.

Кто кого

Похожие проблемы в прошлом году коснулись лишь Турцию. Немного обогатиться — на шесть процентов — удалось только тем, кто зарабатывает около четырех тысяч долларов (260 тысяч рублей) в год. Остальные турки обеднели: от четырех до 18 процентов. Во многом из-за этого страна заняла последнее место из восьми в итоговом рейтинге. Остальные участники исследования смогли создать своим жителям условия для роста доходов. В некоторых случаях, как, например, в Индии, Бразилии или Мексике, он колебался около 50 процентов для всех социальных групп.

Именно высокие темпы роста доходов позволили Индии занять первое место в общем итоговом рейтинге. Население, зачастую не имеющее элементарных благ (только один штат этой страны полностью обеспечен домашними туалетами), из года в год начинает тратить все больше денег, и именно это, по мнению авторов, дает шанс на скорый рост местной экономики, ведь спрос всегда рождает предложение.

Вместе с тем лидерство Индии не настолько прочно, как может показаться. Ее главный конкурент — Китай, и по многим показателям он все еще впереди, даже несмотря на текущие трудности из-за торговой войны. Совокупное благосостояние китайцев за последние 18 лет выросло в 14 раз — с 3,7 до 51,9 триллиона долларов (50 тысяч в пересчете на душу населения), в то время как индийцы разбогатели только в шесть раз — с одного до 5,9 триллиона (всего семь тысяч долларов на душу населения).

Более 90 процентов населения Индии по-прежнему живет за чертой бедности, владея менее чем 10 тысячами долларов США, в то время как 52 процента китайцев только за период с 2000 года спокойно перешагнули эту черту (семь процентов населения и вовсе имеют на банковском счету как минимум 100 тысяч). Потребители в обеих странах по-прежнему ориентированы в большей степени на товары первой необходимости, но в скором времени, считают авторы, это должно измениться. За Индией демографическое преимущество, и уже через несколько лет она должна обогнать Китай, но это несет в себе не только плюсы (новая рабочая сила и налоги), но и минусы (новые получатели пособий).

Именно Пекин и Дели в перспективе будут соперничать между собой за звание главной развивающейся экономики, но и другие азиатские страны не отстают. Швейцарские банкиры характеризуют их как «самые яркие», хотя наибольший прогресс в прошлом году показали государства Латинской Америки — Бразилия и Мексика, занявшие второе и четвертое места соответственно. Бразилии впервые за девять лет удалось потеснить Китай, который теперь занимает третью строчку.

На пятом и шестом местах — перед Россией и Турцией — расположились Индонезия и Таиланд. При этом у последнего гораздо больше перспектив для дальнейшего роста: местные процентные ставки остаются одними из самых низких среди всех развивающихся рынков, и даже их повышение на четыре процента не оказало влияния на розничные продажи (обычно сокращаются вслед за снижением объемов кредитования) — они выросли сразу на 14 процентов.

А вот Индонезия уже в скором будущем может столкнуться с проблемами, сопоставимыми с турецкими: испугавшись обесценения национальной валюты — рупии — центробанк в три раза повысил процентные ставки (чтобы местные банки не могли брать у него в долг и играть против рупии). Повышение происходило постепенно, поэтому на кредитовании и продажах сказаться еще не успело, но уже в нынешнем году картина может поменяться.

Везде у нас дорога

Нынешнее исследование показало, что особое место в мировом потреблении, а значит, и в глобальной экономике принадлежит молодежи. Ее представители в развивающихся странах, как правило, зарабатывают больше, чем старшее поколение в их собственных странах и чем сверстники в остальных регионах. Как следствие, они имеют возможность больше тратить, стимулируя создание добавленной стоимости. Кроме того, молодые люди более оптимистично смотрят в будущее: они уверены в том, что в дальнейшем будут иметь еще большие доходы, и поэтому легче расстаются с деньгами.

Среди главных трендов молодежи развивающихся рынков — тяга к здоровому и удобному образу жизни. Потребители нового поколения не только стараются правильно питаться и заниматься спортом (хотя при этом умудряются потреблять больше сигарет и алкоголя), но предпочитают брать многие вещи в аренду вместо того, чтобы покупать их. Примером может служить каршеринг — сервис, позволяющий поминутно арендовать автомобиль. Кроме того, молодые люди стремятся не переплачивать за дорогие бренды, пользоваться доставкой еды вместо того, чтобы ходить по ресторанам, и уделяют все больше внимания киберспорту, тратя крупные суммы на платные трансляции.

Здесь России есть что сказать: последние пять лет бизнес по доставке еды переживает в нашей стране настоящий расцвет, привлекая крупнейших игроков вроде «Яндекса» Mail.ru . Московский рынок каршеринга обрастает все новыми брендами — сейчас их уже 15, что позволило ему стать самым быстрорастущим в мире: один автомобиль на 1082 москвича, а средняя стоимость поездки в два раза ниже, чем в России. Холдинг USM бизнесмена Алишера Усманова несколько лет назад инвестировал в киберспортивную команду Virtus.pro больше 100 миллионов долларов.

Это дает определенную надежду на то, что нашей стране удастся выправить ситуацию и стать заметным игроком на потребительском рынке — как минимум среди развивающихся стран. Тем не менее пока Россия остается довольно далеко позади лидеров, население которых богатеет с каждым годом и тратит заработанное на благо своей экономики. Успешное развитие тормозят западные санкции и привычки собственных жителей, которым стоит научиться инвестировать сбережения с умом, в том числе в собственное образование и здравоохранение.