Россияне ринулись проверять кредитные истории

Количество обращений граждан в бюро кредитных (БКИ) выросло в феврале в три раза. В марте пик обращений прошёл, и их число было больше обычного уже на 50%. Об этом News.ru рассказывают в трёх крупнейших бюро России. Спрос на кредитные истории подскочил после того, как у населения появилась возможность дважды в год получать их бесплатно. Те, кто хотел получить бесплатный кредитный отчёт, уже реализовали свою возможность, поясняют в БКИ.

В феврале 2019 года количество обращений граждан за кредитными отчётами выросло почти в три раза по сравнению с февралем 2018-го, рассказывает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков . После появления возможности получать кредитные отчёты в БКИ дважды в год вместо одного, отмечается более чем двукратный рост обращений по всем доступным каналам коммуникации с клиентами в феврале, отмечает гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин

В марте пик обращений прошёл, и их количество отличается от января, когда такой возможности ещё не было, уже «всего» на 50%, — добавляет глава бюро кредитных историй.

Количество запросов физических лиц в кредитное бюро «Русский Стандарт» значительно увеличилось после 31 января этого года, рассказывает представитель БКИ. Количество запросов увеличилось более чем в три раза, а в пики разница достигала до десяти раз, уточняет он.

Взрывной спрос на кредитные истории со стороны россиян возник, в том числе, из-за упрощения процедуры удалённой идентификации пользователя в БКИ, поясняет представитель «Русского Стандарта». Кроме того, добавляет он, с 31 марта такая возможность появилась у всех владельцев подтвержденной учетной записи портала Госуслуг.

Стоит также отметить широкое освещение предстоящих изменений в средствах массовой информации, — отмечает представитель бюро.

Возможность ознакомиться со своей кредитной историей в БКИ дважды в год вместо одного россияне получили 31 января 2019-го, когда вступили в силу поправки 218-ФЗ «О кредитных историях».

Впрочем, граждан, которые успели воспользоваться такой возможностью дважды, не так много, рассказывает Олег Лагуткин из «Эквифакса» — не более 2% от общего числа потребителей, обратившихся за получением бесплатного кредитного отчёта.

В «Русском Стандарте» сообщают, что таковых пока что менее половины. Иными словами, заключает Лагуткин, все те, кто хотел получить бесплатный кредитный отчёт, уже реализовали свою возможность. Но повышенное количества запросов пользователей продлится ещё минимум в течение месяца, прогнозирует представитель «Русского Стандарта».