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Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона 

Газета.Ru + ещё 13 1 час назад
Фото: Артем Сизов/«Газета.Ru»
Центробанк прорабатывает возможность выполнения переводов физлицам от юрлиц в системе быстрых платежей, в том числе для зачисления зарплат, сообщает РИА "Новости".
Об этом заявила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
Она отметила, что в ЦБ рассматривают создание такой функции, как перевод по телефону денежных средств на любой счет, который может быть указан для начисления зарплаты. Работодатель при этом будет использовать лишь номер телефона.
Юридическое лицо будет использовать номер мобильного телефона, который человек указал при оформлении на работу.
"В этом случае работодатель не может влиять, на какой счет клиент хочет получить деньги. Потому что по номеру счета система быстрых платежей перечислит именно в тот банк, который клиент определил для себя как основной", — сказала она.
По словам зампреда ЦБ, данная инициатива была поддержана рядом банков.
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