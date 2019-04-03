Россияне назвали минимальный доход для комфортной жизни

В среднем, гражданам достаточно 58,5 тысячи рублей в месяц.

Согласно опросу, проведённому специалистами Росстата , многодетным семьям для жизни необходимо не менее 82 тысяч рублей в месяц.

Молодым семьям достаточно 68–69 тысяч рублей, а пенсионеры готовы жить на 38,3 тысячи рублей в месяц.

При этом 79% респондентов пожаловались на финансовые трудности, а 14% россиян сообщили о «больших затруднениях».

Как отмечает РБК, средние доходы на душу населения в 2018 году составили 32,6 тысячи рублей.

Ранее News.ru писал о том, что Росстат привёл данные об уровне снижения бедности в России за 2018 год. По подсчётам ведомства, в настоящее время за чертой бедности в РФ живут 14,7 млн россиян. Их суммарные доходы на душу населения являются ниже прожиточного минимума по стране.