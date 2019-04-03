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Россияне назвали минимальный доход для комфортной жизни 

News.ru + ещё 16 2 часа назад
Фото: РИА Новости
В среднем, гражданам достаточно 58,5 тысячи рублей в месяц.
Согласно опросу, проведённому специалистами Росстата, многодетным семьям для жизни необходимо не менее 82 тысяч рублей в месяц.
Молодым семьям достаточно 68–69 тысяч рублей, а пенсионеры готовы жить на 38,3 тысячи рублей в месяц.
При этом 79% респондентов пожаловались на финансовые трудности, а 14% россиян сообщили о «больших затруднениях».
Как отмечает РБК, средние доходы на душу населения в 2018 году составили 32,6 тысячи рублей.
Ранее News.ru писал о том, что Росстат привёл данные об уровне снижения бедности в России за 2018 год. По подсчётам ведомства, в настоящее время за чертой бедности в РФ живут 14,7 млн россиян. Их суммарные доходы на душу населения являются ниже прожиточного минимума по стране.
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Личный счет , Росстат , РБК
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