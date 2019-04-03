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Россияне начали усиленно экономить на еде 

Lenta.ru 58 минут назад
Фото: РИА Новости
Около 40 процентов россиян стали больше экономить на еде и непродовольственных товарах в последние полгода. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение». Только около двух процентов опрошенных заявили, что за период с ноября 2018 года по март 2019-го, наоборот, ослабили режим экономии. Порядка половины респондентов сообщили, что за последние несколько месяцев их траты на продукты питания и непродовольственные товары не изменились.
Согласно данным фонда, по состоянию на март 2019 года россияне усилили экономию на мясе (24 процента опрошенных), а также на сырах и колбасах, рыбе и морепродуктах (по 18 процентов). Порядка 14 процентов респондентов урезали траты на фрукты, 10 процентов — на кондитерские изделия, по восемь процентов — на сладкие безалкогольные напитки и «молочку».
Также россияне пытаются сэкономить на непродовольственных товарах — одежде и обуви (20 процентов), развлечениях, таких как походы в кино и музеи, — 14 процентов, посещении кафе и ресторанов, а также парфюмерии и косметике — по 12 процентов. Помимо этого россияне начали больше экономить на путешествиях, бытовой технике, сигаретах, бензине и лекарствах.
Ранее уже сообщалось о том, что россияне к концу 2018 года стали больше экономить на продуктах питания и медикаментах. Сокращение трат совпало с ростом обеспокоенности экономической ситуацией в стране, которая осенью была на уровне 26-28 процентов, но к декабрю выросла до 30 процентов. Эксперты также связывали сокращение россиянами трат с затяжным падением реальных доходов. Согласно данным Росстата, они непрерывно падают с 2014 года.
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Комментарии5
Личный счет , Фонд "Общественное мнение"
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