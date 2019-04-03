Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Курсы валют
Лучший курс обмена
Покупка
Продажа
$
65.23
$
65.39
73.33
73.55
Прогноз
08.04 – 15.04
$
65.70
73.85
Индексы и котировки Brent
69.48
–0.07 Золото
1289.40
+0.00 РТС
1225.90
+0.23
Динамика валют
EUR / USD
03.04
1.1241
–0.0109
19.03
1.1351
31.03
20.03
08.03

Россиян призвали уйти от звездных стандартов в вопросах обуви 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: Lenta.ru
В Совете Федерации прокомментировали данные Росстата, согласно которым около трети российских семей не имеют средств на приобретение обуви по сезону. Слова главы комитета по социальной политике Валерия Рязанского приводит радиостанция «Говорит Москва».
Сенатор напомнил, что обувь исключена из потребительской корзины, так как «никто не может нормировать потребности в обуви».
«Нужно руководствоваться здравым смыслом. Можно весь шкаф заставить и показывать в телевизионных репортажах, как живет звезда. Наверное, это не тот стандарт, на который нужно ориентироваться», — сказал он.
В среду, 3 апреля, Росстат опубликовал данные о том, что минимальный доход российской семьи должен составлять 58,5 тысячи рублей, чтобы «свести концы с концами». Ведомство пришло к выводу, что большинство семей (79,5 процента) сталкиваются с проблемами в приобретении необходимого минимума товаров. Так, более трети (35,4 процента) не имеют средств на покупку обуви.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков затруднился прокомментировать эту информация. Он попросил Росстат разъяснить приведенную статистку.
Последние новости
Умер актер Алексей Булдаков Новый президент Казахстана назвал Путину свою задачу Штаб Зеленского выдвинул требования Порошенко
Комментарии
Личный счет , Валерий Рязанский , Дмитрий Песков , Росстат , Совет Федерации , Радиостанция "Говорит Москва"
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Средняя зарплата в РФ выросла на 5,5%2
Россиянам хотят перечислять зарплату по номеру телефона
Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить5
У руководства «Иркутскэнерго» прошли обыски
Раскрыта причина высоких цен на продукты в России5
Видео
Евро неожиданно пошел вверх
Рынки Компании
Рубль перестал зависеть от нефти
Рынки Экономика
Через Амур: Россия и Китай соединились
Экономика
Украинцам отменили фиксированные цены на газ
Экономика
Чуда не будет: рублю предрекли крах
Рынки
Гибель Филевой назвали огромной утратой для России
Компании
Америка наносит удар: чем ответит Россия
Экономика Статьи
Песков не понял, почему россиянам не хватает денег на обувь
Личный счет
Запретный плод: Минск попался
Экономика Статьи
«Газпром» раскрыл судьбу «Северного потока-2»
Компании
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение