«Для сохранения нации»: маткапитал для первенца

Правительство может ввести выплату материнского капитала за первого ребенка в семье, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова . Понадобятся дополнительные меры для «обеспечения сохранения нации», отметила она.

Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).

«Я не буду скрывать, и такие варианты тоже обсуждаются. Конечно, на это потребуются значительные средства», — сказала Голикова.

Вице-премьер добавила, что, «скорее всего, нам нужно будет принимать дополнительные меры, чтобы мотивировать семьи к появлению в них детей». Это связано со многими аспектами, в том числе и с необходимостью обеспечения «сохранения нации», отметила Голикова.

В России действуют различные виды финансовой поддержки семей с детьми, включая адресные и однократные выплаты на первого ребенка, материнский капитал на второго и последующих детей, напомнила Голикова.

Говорить о том, как повлияли и повлияли ли вообще эти выплаты на мотивацию семей к рождению детей, пока рано, отметила вице-премьер. По ее словам, «такие итоги более или менее можно будет подводить в середине-конце 2019 года».

Российская семья может получить материнский капитал за второго рожденного или усыновленного ребенка с 2007 года. Его размер до конца 2019 года составляет 453 000 руб., а с 2020 года сумма вырастет до 470 240 руб. Программа рассчитана до 2021 года, при этом правительство рассматривает возможность продлить действие программы на более долгий срок, рассказывала Голикова в сентябре 2018 года.

Сертификат можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату детского сада или школы, а также погашение долга по кредиту или займу.

Ежемесячные выплаты на первого ребенка положены семьям, в которых среднедушевой доход составляет менее полутора прожиточных минимумов трудоспособного населения за второй квартал предыдущего года. Это пособие выплачивается с 1 января 2018 года. Выплаты происходят до достижения первенцем возраста полутора лет. Размер пособия равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе, в среднем 10-11 тыс. руб. Деньги выделяются из бюджета субъекта.

Ранее Голикова говорила, что россиянки стали позже рожать первого ребенка. В 2000 году 60% всех родившихся детей рожали женщины до 25 лет, в 2017 году — 45%. Число женщин репродуктивного возраста снижается и не превышает 35 млн человек, отмечала она. Поэтому возможности государства по обеспечению естественного роста населения за счет стимулирования рождаемости ограничены.

«Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — говорила Голикова.

Президент России Владимир Путин ранее предложил повысить выплаты для семей с детьми до двух прожиточных минимумов с 1 января 2020 года. Это позволит увеличить число семей, имеющих право на дополнительные выплаты на ребенка, в полтора раза.

Ранее Владимир Путин выражал уверенность, что Россия способна к 2023-2024 году добиться естественного воспроизводства населения.

Население России впервые за 10 лет начало сокращаться. За 2018 год россиян стало меньше на 86,6 тыс. человек — на 1 января 2019 года Росстат насчитал 146,7 млн человек.

При этом доходы российских семей должны расти, а налоговая нагрузка на семью, наоборот, должна быть снижена, говорил глава государства во время послания Федеральному собранию.

«Больше детей — меньше налогов. Предлагаю увеличить федеральную льготу по налогу на недвижимое имущество для многодетных семей. Дополнительно освободить от налога: по 5 квадратных метров в квартире и по 7 квадратных метров в доме на каждого ребенка», — говорил Путин.

Кроме того, глава государства предложил при рождении третьего и последующих детей давать семьям 450 тыс. руб. из федерального бюджета для погашения ипотечного кредита.

«Посмотрите, что у нас получится. Если сложить с материнским капиталом, который также можно направлять на погашение ипотеки, получается более 900 тысяч рублей. Во многих регионах это существенная часть стоимости квартиры. В 2019 году на это потребуется дополнительно 26,2 миллиарда рублей, в 2020-м — 28,6 миллиарда рублей, в 2021-м — 30,1 миллиарда рублей», — отмечал президент.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, количество семей, которые имеют право на поддержку, может составить 770 тысяч семей. «Это почти на 48 процентов больше, чем по старому порядку», — сказала она.