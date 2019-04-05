Россияне паникуют: какие купюры не принимают банкоматы

В банкоматах снова завелись подделки. Клиенты Сбербанка пожаловались на невозможность внести 5-тысячные купюры. По статистике ЦБ , купюры именно этого номинала самые популярные среди фальшивомонетчиков. Между тем в Сбербанке наличие проблемы отрицают.

В Сбербанке отрицают масштабный сбой в работе банкоматов.

«Никаких масштабных отключений каких-либо номиналов в сети Сбербанка нет. Банкоматы Сбербанка надежно защищены. Сбербанк регулярно проводит работы по модернизации устройств в соответствии с требованиями Банка России. Сбербанк совместно с поставщиками устройств постоянно реализует мероприятия, направленные на повышение уровня защиты, надёжности и качества работы», — рассказали «Газете.Ru» в банке.

Несколько банков ограничили прием купюр номиналом 5000 рублей в свои банкоматы, писала ранее газета «Ведомости». При этом клиенты заметили сложности с внесением наличных еще в воскресенье, 31 марта. Пользователи не могли пополнить через банкоматы свои счета 5-тысячными купюрами.

Наличие проблем подтверждали в колл-центре Сбербанка, отмечая, что в некоторых банкоматах действует ограничение на прием купюр номиналом в 5 тысяч рублей.

Российские банки уже не первый раз приостанавливают прием пятитысячных банкнот.

В частности, похожая ситуация наблюдалась в сентябре 2018 года.

Тогда ряд банкоматов в РФ также перестали принимать пятитысячные рублевые купюры. Это было связано с информацией о массовом вбросе фальшивых банкнот указанным номиналом. На многих банкоматах было установлено старое устройство для проверки купюр, которое, по всей видимости, мошенники сумели обойти.

Аналогичный случай из-за вброса 5-тысячных купюр произошел и в 2013 году. Тогда крупнейшие банки перестали принимать банкноты таким номиналов в своих банкоматах в Московском регионе.

Между тем, как отмечают банкиры, вбросы фальшивых денег в банкоматы случаются редко. Так, ранее генеральный директор «Гознака» Аркадий Трачук сообщал, что в России один из самых низких среди европейских стран уровень подделок в обращении.

По статистике Банка России, в прошлом году количество фальшивых купюр сократилось на 15%, всего было выявлено 38 504 подделки.

Чаще всего преступники подделывают банкноты крупных номиналов. Так, среди обнаруженных в 2018 году фальшивок 27 763 были как раз пятитысячные купюры.

Поддельных купюр номиналом в тысячу рублей было обнаружено на порядок меньше: всего 9 310 за весь год. Регулятор отмечает, что это почти в два раза меньше, чем в 2017 году.

Новые банкноты 200 и 2000 рублей, поступившие в обращение только в 2017 году, подделывают значительно реже, отмечали в ЦБ. Так, в прошлом году поддельных купюр номиналом в 2 тысячи рублей было обнаружено 384 штуки, а номиналом 200 рублей — 19 штук. Все эти банкноты оказались низкого качества и изготовлены на цветных принтерах, поясняли в ЦБ.

Из иностранных банкнот самой большой популярностью у мошенников пользуются долларовые купюры. В частности, в 2018 году на территории России фальшивых долларов было выявлено 2,3 тыс. штук, евро —182 штуки и китайских юаней — 42 штуки.

При этом наибольшая концентрация фальшивок была отмечена в Центральном федеральном округе, где было выявлено около 22 тыс. поддельных банкнот. В Северо-Западном ФО выявили около 5,5 тыс. фальшивых купюр, в Южном ФО — 3,8 тыс. подделок.

Меньше всего фальшивок было выявлено на Дальнем Востоке. В прошлом году там оказалось всего 556 штук поддельных банкнот.

Как правило, введение ограничений на прием купюр определенного номинала в банкоматах случаются локально и временно. Они связаны обычно с вбросами фальшивых купюр мошенниками, поясняет Андрей Люшин, заместитель председателя правления «Локо-Банка»

«Также иногда введения таких ограничений объясняют тестированием систем или плановым программным обновлением», — говорит банкир.

Впрочем, обычно в таких случаях не наблюдается отсутствие купюр какого-либо номинала, банкомат просто не работает, добавляет он. Между тем, как поясняют юристы, объяснить пропуск платежей по кредиту тем, что банкомат не принимал купюры соответствующего номинала, не удастся.