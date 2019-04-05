Путину доложили: у россиян нет денег на обувь

Президенту России Владимиру Путину доложили о данных Росстата , согласно которым более трети россиян не хватает денег на обувь. В Кремле оценили исследование ведомства, заявив, что оно носит академический, а не прикладной характер.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимиру Путину было доложено об исследовании Росстата, согласно которому более 35% российских семей испытывают затруднения с покупкой обуви. Песков заявил, что что в Кремле ознакомились с разъяснениями ведомства.

«Собственно, были и раньше такие изыскания что и это, вместе с Высшей школой экономики. Но опять-таки критерии, по которым проводится вот это вот научное или социологическое изыскание, — я по-прежнему затрудняюсь в объяснении этих критериев, почему речь идет именно об обуви, я также не могу понять. Видимо, это какой-то такой параметр, по всей видимости, говорящий, чем-то это объясняется», — сказал «Коммерсантъ FM» Песков.

По его словам, лучше не рассматривать эти исследования с прикладной точки зрения, «они больше носят академический характер».

«А Путину, безусловно, об этих изысканиях было доложено», — добавил пресс-секретарь президента.

Ранее Росстат опубликовал данные, согласно которым 35,4% семей не могут позволить себе купить каждому члену семьи две пары подходящей по сезону обуви. Среди многодетных семей этот показатель равен 40%. Исследование проводилось среди 60 тыс. семей в разных регионах страны в сентябре 2018 года.

После этого Дмитрий Песков заявил, что не понимает эти данные и ждет разъяснений от Росстата.

«Почему именно на обувь, почему именно треть и откуда эти цифры. Честно говоря, я также был бы признателен Росстату за разъяснение этих данных», — сказал он.

В ответ в Росстате пояснили, что данные были получены в рамках комплексного исследования условий жизни россиян. Оно предназначено для получения «полной, достоверной и официальной» статистики об условиях жизни «разных демографических и социально-экономических групп и слоев населения по всей стране и ее регионам».

Полученные данные нужно «рассматривать комплексно», сказали в Росстате. «Ответы на многие вопросы носят субъективный характер, отражающий представление отвечающих о достойном уровне жизни, богатстве и бедности», — разъяснили в ведомстве.

В исследование было опрошено 60 тыс. домохозяйств. Интервью проводились с каждым из членов семьи и занимало не меньше часа-полутора, — рассказали в ведомстве, отметив, что данное исследование — «одно из самых репрезентативных и глубоких».

Росстат уже провел четыре таких исследования — по одному каждые два года. Пятый раунд запланирован на 2020 год.

Кстати, согласно исследованию 2016 года, тогда две пары обуви на человека не могли приобрести 48% опрошенных семей.

Ситуация улучшилась по сравнению с 2016 годом и по другим показателям. Почти 15% семей сталкиваются с «большими затруднениями», пытаясь купить только самое нужное. Однако в 2016 году таких семей было чуть больше — 17%.

Росстат также выяснил, что ежемесячный доход российской семьи должен составлять хотя бы 58,5 тыс. руб., чтобы она могла свести концы с концами. Минимальный доход, необходимый многодетной семье (трое детей и более), определен на уровне 82 тыс. руб. в месяц. Молодым семьям нужно как минимум 68–69 тыс. руб., неполным семьям — 62,5 тыс. руб. Семьям, состоящим только из пенсионеров, необходимо 38,3 тыс. руб., чтобы не испытывать голод.

Кроме того, почти 80% российских семей испытывают трудности в тем, чтобы обеспечить себя необходимым минимумом товаров, уложившись при этом в семейный бюджет. Этот показатель немного снизился в сравнении с 2016 годом — тогда о трудностях при покупке необходимого сообщили 84,6% российских семей.

Результаты ухудшились по показателю «неожиданные траты». Более половины российских семей (53%) не могут позволить себе неожиданные траты, например, срочный ремонт. Согласно данным за 2016 год, такие непредвиденные расходы не выдерживают бюджеты 44,2% населения.

В результате последнего исследования оказалось, что десятая часть опрошенных не может покупать мясо, птицу, рыбу или равноценную вегетарианскую пищу хотя бы один раз за два дня.

21,1% семей не могут позволить себе есть фрукты в любое время года. 11% семей сообщили, что им не хватает средств для покупки жизненно необходимых лекарств.

Четверть семей не может пригласить домой гостей на праздник. А также каждая вторая российская семья не может позволить себе каждый год одну неделю отпуска проводить вне дома.