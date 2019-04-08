Россияне начали больше экономить на еде

За последние полгода почти 40% россиян начали больше экономить на еде. Таковы сенсационные выводы опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ), пишет "Независимая газета". Социологи подчеркивают: за те же полгода только 2% граждан смогли отказаться от экономии на продовольствии.

Треть населения страны стремится переходить на более дешевые марки любимых товаров. Каждый четвертый переходит на более дешевые продукты, а каждый пятый просто отказывается от некоторых видов еды. Такие результаты опросов представил ФОМ. Около 19% россиян проблему нехватки средств решают более редкими походами по магазинам.

В целом же граждане сегодня экономят на самых основных продуктах, отмечают социологи. Так, четверть населения меньше тратит на мясо и птицу, каждый пятый урезает потребление сыра и колбас, столько же граждан тратят меньше на рыбу и морепродукты. При этом потребление фруктов урезают 14% опрошенных, а каждый десятый россиянин старается тратить меньше на конфеты и сладости. Расходы на соки, воды и газированные напитки уменьшают 8% россиян, на молоко и молочную продукцию (кефир, творог, йогурт) — 8%, на алкогольные напитки и овощи — по 7%, следует из данных ФОМ.

Схожим образом экономят россияне и на непродовольственных товарах и услугах. За последние полгода стараются меньше тратить на их покупку 38% граждан. А для 52% респондентов режим экономии на непродовольственных товарах за последние шесть месяцев практически не изменился.

В списке товаров, от покупки которых отказываются россияне, лидируют одежда и обувь. Каждый пятый россиянин заявляет сегодня, что экономит в первую очередь на покупке одежды и обуви. Около 14% опрошенных в первую очередь отказываются от развлечений — то есть от походов в музеи, театры и кинотеатры. Около 12% — стараются обходить стороной кафе и рестораны. Столько же граждан избегают покупок косметики и парфюмерии. Экономия на туристических услугах и путешествиях является первоочередной для каждого десятого жителя страны.

В то же время нельзя сказать, что россияне выбирают лишь одну стратегию жесткой экономии. Высока и доля тех, кто ищет дополнительный заработок. Именно к этой стратегии сегодня склоняются 43% россиян. Правда, социологи отмечают важную особенность: особенно велика долях таких граждан среди обеспеченных россиян. И наоборот: те, кому и так не хватает на еду и основные товары, предпочитают урезаться в тратах.

При этом более половины российских домохозяйств сообщали, что не могут позволить себе экстренные траты вроде расходов на срочный ремонт жилья, медицинские услуги. Почти столько же не в состоянии провести хотя бы неделю своего отпуска вне дома раз в год.

Треть семей не могла себе позволить покупку обуви, каждая пятая — всесезонное потребление фруктов. 10% россиян не могут позволить себе частое употребление мясных продуктов, следовало из результатов Росстата.

Удивительно, пишет "НГ", но тот же Росстат рассказывает о продолжающемся росте зарплат в стране. Так, в январе-феврале номинальные зарплаты выросли на 6% в годовом выражении, реальные — почти на 1%. А по итогам прошлого года реальная зарплата выросла в стране на 6,8%, следовало из данных Росстата. Однако этого колоссального роста как будто бы не замечают российские домохозяйства и продолжают отказывать себе в самых простых товарах.

По мнению экспертов "НГ", никакого противоречия в этом нет. "Граждане продолжают экономить, поскольку многие работодатели не индексируют зарплаты и не собираются это делать, а бюджетные зарплаты, как правило, всегда низкие, несмотря на индексации", — замечает управляющий партнер компании "2К" Тамара Касьянова. Цены же стабильно растут.

"Но для большинства компаний повышать зарплаты при слабом росте экономики — странная затея", — рассуждает эксперт.

Существование роста зарплат в реальном выражении она ставит под сомнение.