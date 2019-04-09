Скупка долгов: стоит ли покупать имущество должников

В связи с возросшей в последнее время популярностью онлайн-школ, обещающих обучить секретам участия в торгах с имуществом должников, «Известия» разобрались , как устроен рынок торговли изъятыми у россиян квартирами, автомобилями и даже предметами обихода.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2018 году на реализацию было передано имущество должников на сумму около 140 млрд рублей, при этом продать удалось товаров всего на 14 млрд Эксперты соотносят низкие показатели отчасти с возможностью отозвать имущество с торгов в случае погашения задолженности или признания должника банкротом.

Впрочем, среди других причин — стагнация рынка и личный интерес конкретных людей.

«Это различные структуры около судебных приставов. Они не заинтересованы в том, чтобы оповестить максимально широкий круг потенциальных покупателей», — заявил управляющий партнёр ГК «Рыков и партнёры» Иван Рыков.

Так, по данным автора статьи, в Новосибирской области ровно в 100% проведения торгов допущены нарушения. В одном из случаев это позволило приобрести заинтересованному лицу, который оказался представителем компании-организатора торгов, 13 автомобилей, в том числе и дорогостоящие Hammer, Mercedes‐Benz Е240, Porsche Cayenne S, Audi A6, за общую сумму 1,69 млн рублей.

Эксперты уверяют, когда речь идёт о наиболее «интересных» лотах, борьба за них разворачивается задолго до проведения аукционов. Замруководителя ФАС России Рачик Петросян среди наиболее популярных нарушений в ходе подготовки и проведения торгов называет незаконный отказ участникам в допуске на аукцион, инсценированные технические сбои в системе, а также неразмещение информации о торгах на официальном сайте torgi.gov.ru. При этом Петросян отметил, что в России до сих пор большинство торгов проходит не в электронной форме, поскольку для них не предусмотрена соответствующая процедура проведения.

«Мы неоднократно обращали внимание на то, что система государственных торгов нуждается в «перезагрузке»: разработке и внедрении единого порядка проведения торгов в электронной форме и на общероссийских электронных площадках», — подчеркнул замглавы ФАС.

Несмотря на это, по словам автора статьи, согласно российскому закону, любой гражданин РФ может участвовать в торгах автомобилей и квартир должников, цены на которые представлены на аукционе заметно ниже рыночных.

«Для этого необходимо на сайте ФССП и других специализированных сайтах выбрать подходящий объект недвижимости, ознакомиться с условиями торгов, при необходимости зарегистрироваться на электронной площадке и заплатить задаток», — отмечает адвокат Виктория Данильченко.

При этом эксперты подчёркивают, что приобрести таким образом, например, недвижимость без обременений и «лишних проблем» в Москве не получится. В регионах, по мнению специалистов, такая возможность ещё сохраняется.

Есть ещё одна проблема. Аналитики уверяют, что в большинстве случаев победитель аукциона до последнего момента не знает, что именно он приобрёл, поскольку квартиры должников выставляются только с указанием адреса. Другая уточняющая информация, как и фотографии помещений, зачастую покупателям не предоставляются.

При этом, по словам Данильченко, бывший владелец недвижимости может оспорить решения суда по разным причинам, что впоследствии грозит победителю аукциона признанием торгов недействительными. Кроме того, за бывшими владельцами может числиться большая задолженность по коммунальным платежам, способная свести всю выгоду нового приобретателя на нет.

Иван Рыков уверяет, что заработать на аукционах по продаже изъятого имущества способны только те люди, которые хорошо разбираются в нём и умеют перепродавать. По его словам, научить этому за несколько онлайн-курсов невозможно.