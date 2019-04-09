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Володин и Матвиенко предлагают льготы по НДФЛ к «ипотечным каникулам» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Спикер Госдумы Вячеслав Володин и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко разработали проект об освобождении от подоходного налога материальной выгоды, получаемой гражданами от "ипотечных каникул", передает РИА "Новости" со ссылкой на источник в парламенте.
"Предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.
Поправка разработана к рассмотрению во втором чтении проекта об "ипотечных каникулах" для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
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Личный счет , Недвижимость , Валентина Матвиенко , Вячеслав Володин , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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