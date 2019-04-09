Володин и Матвиенко предлагают льготы по НДФЛ к «ипотечным каникулам»

"Предлагается освободить граждан, которые воспользовались правом на "ипотечные каникулы", от уплаты налога на доходы физических лиц при получении ими материальной выгоды в связи с экономией на процентах в ходе "ипотечных каникул", — говорится в пояснительной записке.

Отмечается, что законопроект будет внесен в Госдуму в ближайшее время.

Поправка разработана к рассмотрению во втором чтении проекта об "ипотечных каникулах" для граждан-заемщиков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.