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Почти как у чиновников: СМИ раскрыли ежемесячную зарплату священников 

Ura.Ru + ещё 9 4 часа назад
Фото: URA.RU
Служители Русской православной церкви в регионах зарабатывают в среднем 70 тысяч в месяц. Эта зарплата сопоставима с заработками госслужащих.
По данным издания Businessman.ru, в Москве настоятель храма получает от 100 000 рублей до миллиона, а рядовой священник — от 60 000 до 80 000 рублей. В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 тысяч рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц.
При этом, согласно закону «О свободе совести», духовник не может быть наемным рабочим, но отчисления в прописанные Трудовым кодексом фонды (пенсионный, медицинский, страховой) РПЦ за своих сотрудников вносит регулярно.
Ранее Росстат опубликовал зарплаты чиновников за 2018 год. В Тюменской области заработки госслужащих составили от 60 тысяч до 85 тысяч рублей, в Свердловской области — от 50 тысяч до 72 тысяч.
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