Почти как у чиновников: СМИ раскрыли ежемесячную зарплату священников

Служители Русской православной церкви в регионах зарабатывают в среднем 70 тысяч в месяц. Эта зарплата сопоставима с заработками госслужащих.

По данным издания Businessman.ru, в Москве настоятель храма получает от 100 000 рублей до миллиона, а рядовой священник — от 60 000 до 80 000 рублей. В региональных центрах зарплаты варьируются от 20 до 200 тысяч рублей. Начинающий священник зарабатывает 35 тысяч рублей в месяц.

При этом, согласно закону «О свободе совести», духовник не может быть наемным рабочим, но отчисления в прописанные Трудовым кодексом фонды (пенсионный, медицинский, страховой) РПЦ за своих сотрудников вносит регулярно.