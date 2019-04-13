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Эксперты: образованные россияне берут больше денег в МФО 

РИА Новости + ещё 4 53 минуты назад
Фото: ТАСС
Россияне с высшим образованием берут займы в МФО на суммы в среднем на 60% выше, чем заемщики со средним образованием, сообщили РИА Новости в микрофинансовой организации MoneyMan.
"Заемщики с высшим образованием занимают суммы в среднем на 60% выше, чем заемщики со средним образованием", — отметили в компании.
Средняя сумма займа в сервисах онлайн-кредитования для заемщиков с высшим образованием составляет 15,2 тысячи рублей, для заемщиков со средним специальным образованием — 10,4 тысячи рублей, для заемщиков со средним образованием — 9,5 тысяч рублей.
"Люди с высшим образованием имеют больший доход и чаще — стабильную работу, поэтому они берут большие суммы, зная, что вовремя смогут расплатиться по счетам", — объясняет такую тенденцию гендиректор MoneyMan Ирина Хорошко.
При этом, заемщики, которые отучились в вузе, более финансово дисциплинированы, отмечают аналитики MoneyMan. Они нарушают платежный график в два раза реже, чем заемщики со средним образованием (уровень просрочки 5,7% и 11,6% соответственно). Этот показатель для людей со средним специальным образованием равен 9%, подсчитали в MoneyMan.
Тем не менее, факт наличия диплома вуза не является достаточным для одобрения займа, но вместе с другими переменными в некоторых случаях может повлиять на решение о выдаче займа или на его сумму, подытожила гендиректор компании. По статистике MoneyMan клиентам с высшим образованием одобряют займы чаще на 47%.
MoneyMan — часть международной финтех-компании ID Finance.
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