Стагнация? Зарплаты в России перестанут расти

Рост реальных зарплат в России ускорится к 2021 году до 2,7% и перестанет расти по меньшей мере до 2024-го. Об этом свидетельствует прогноз Министерства экономического развития , опубликованный на сайте ведомства.

Согласно тексту документа «Сценарные условия прогноза социально-экономического развития на 2019-2024 годы», в 2019-м реальные заработные платы в стране вырастут на 1,1%.

Такой показатель хуже даже консервативного сценария прогноза — 1,2%, — который Минэкономразвития представило в октябре.

В 2020-м, согласно новому прогнозу министерства, рост зарплат в годовом выражении составит 2%, а в 2021-2024 годах — 2,7%.

Также Минэкономразвития спрогнозировало, что ВВП России в 2019-м вырастет на 1,3% и составит 109 триллионов рублей, в 2020-м — на 2% (114 триллионов), в 2021-м — на 3,1% (122 триллиона), в 2022-м — на 3,2% (130 триллионов), а в 2023-2024 — на 3,3% (139 триллионов и 149 триллионов соответственно).

Судя по прогнозу ведомства, инфляция в стране не превысит 4% лишь в 2020 году, курс доллара по итогам 2019-го составит 65,1 рубля, по 2020-го — 64,9, 2021-го — 65,4, 2022-го — 66,2, 2023-го — 67, 2024-го — 68,6.