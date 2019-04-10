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Эксперты: работа миллионов россиян станет низкооплачиваемой 

Рамблер + ещё 1 10 апреля 2019
Работа трех миллионов россиян к 2024 году станет низкооплачиваемой, сообщает РБК со ссылкой на доклад экспертов Высшей школы экономики.
Доклад подготовили научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин и директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова. В нем содержатся два сценария роста экономики России с учетом вклада человеческого капитала.
Согласно инерционному сценарию, три миллиона граждан к 2024-у сменят работу в частном корпоративном секторе на работу в низкооплачиваемом некорпоративном.
Число занятых в некорпоративном секторе через пять лет вырастет с прошлогодних 28,4 миллиона до 30,1 миллиона человек, а занятых в частном корпоративном — упадет с 30 миллионов до 27 миллионов.
При этом возросшая к 2023 году до 2,3% производительность труда приведет к росту зарплат в обоих секторах, однако если в частном корпоративном он составит 13%, то в некорпоративном — лишь 1,1%.
«Ухудшение структуры рынка труда в сочетании с плохой демографией почти сводит на нет положительный эффект от роста зарплат», — отмечают эксперты.
Согласно оптимистичному сценарию Ясина и Акиндиновой, зарплаты в корпоративном секторе к 2024-у вырастут на 19,6%, а в некорпоративном — сразу на 26,1%.
Комментарии30
Личный счет , Видео , Экономика , Евгений Ясин , Наталья Акиндинова , ВШЭ , РБК
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