Эксперты: работа миллионов россиян станет низкооплачиваемой

Доклад подготовили научный руководитель ВШЭ Евгений Ясин и директор Центра развития ВШЭ Наталья Акиндинова . В нем содержатся два сценария роста экономики России с учетом вклада человеческого капитала.

Согласно инерционному сценарию, три миллиона граждан к 2024-у сменят работу в частном корпоративном секторе на работу в низкооплачиваемом некорпоративном.

Число занятых в некорпоративном секторе через пять лет вырастет с прошлогодних 28,4 миллиона до 30,1 миллиона человек, а занятых в частном корпоративном — упадет с 30 миллионов до 27 миллионов.

При этом возросшая к 2023 году до 2,3% производительность труда приведет к росту зарплат в обоих секторах, однако если в частном корпоративном он составит 13%, то в некорпоративном — лишь 1,1%.

«Ухудшение структуры рынка труда в сочетании с плохой демографией почти сводит на нет положительный эффект от роста зарплат», — отмечают эксперты.

Согласно оптимистичному сценарию Ясина и Акиндиновой, зарплаты в корпоративном секторе к 2024-у вырастут на 19,6%, а в некорпоративном — сразу на 26,1%.